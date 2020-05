Así lo explica el infectólogo Tomás Mateo Balmelli. El profesional de la salud asegura que la pandemia de coronavirus pasará en aproximadamente dos años y que para ese tiempo, la tasa de mortalidad no será alta.

Contradictoriamente a los números reales, Mateo Balmelli afirma que “la mortalidad del covid no es como se calculó en su momento”.

“Es mucho más baja. Cuantos más infectados haya, la tasa de mortalidad desciende”, explicó a Radio Universo e hizo referencia a la respuesta corporal ante procesos infecciosos.

Dijo sobre eso que “hay que tratar de no vivir en estados de angustia, ansiedad o estrés porque eso deprime el sistema inmune”.

“Sólo así, cualquier proceso infeccioso detectará que nuestro sistema inmune estará fortalecido”, indicó y refirió que “una vez que la persona haya superado la enfermedad debe hacer frente a la misma con buena alimentación, evitar el sedentarismo y actividades físicas diarias”.

Vaticinó que este 2020 será una temporada tranquila en cuanto a casos respiratorios, no sólo al coronavirus. “La ocupación sanatorial es menos del 25% y no sólo en los hospitales privados, sino en los públicos”, destacó.

Manifestó que “las urgencias de los centros asistenciales están con pocas consultas. “Todo disminuyó, incluso casos de varicela, diarreas, conjuntivitis, que son habituales en estos periodos”.

“Esas son interferencias virales pero no se producen en tasa alta porque no hay aglomeración y por ende no hay transmisión de virus”, apuntó.

Entre otras cosas, Tomás Mateo Balmelli consideró que la llegada del coronavirus al Paraguay trajo consigo efectos positivos en cuanto a la predisposición de las personas.

Hizo énfasis en las vacunas. “La gente tomó conciencia. Antes era una carga vacunar a un paciente, había que convencerlo para que hagan eso”, contó.

El médico refirió que con la gravedad que implica el coronavirus, muchas personas se acercaron a los hospitales a buscar la aplicación de las vacunas.

“Este año, voluntariamente las personas vinieron a vacunarse”, comentó y dijo que esto ayudará a la reducción importante de casos de influenza.

“Vamos a pasar un periodo invernal con los niños en casa, al igual que los mayores. Eso nos redituará un año bastante tranquilo”, aseguró.