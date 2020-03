Raúl Aguilera, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en entrevista con Radio Ñandutí confirmó que en Paraguay están formalmente registradas unas 9 universidades públicas (incluyendo a la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay) y otras 46 universidades privadas.

De esta cifra total, tan sólo 10 de las 55 universidades son las que, a la fecha, tienen una plataforma online para sus estudiantes y que cuentan con personal entrenado para su manejo. Esto también abarca a aquellas que ofrecen carreras de grado y post-grado bajo la modalidad de educación virtual.

Al resto de las casas de estudio que no cuentan con esta opción probablemente les haya tomado de sorpresa esta situación y, en la desesperación para que el año académico no se corte, ofrecen distintas alternativas que no son las más fiables académicamente hablando, refirió.

El problema es que no todos cuentan con plataformas diseñadas y programadas a nuestra realidad, a criterio de Aguilera. Por ello, considera que este será un gran desafío de la educación superior paraguaya. “Habrá un antes y un después a partir de esta crisis”.

El titular del ANEAES destacó que un grupo de universidades -principalmente del sector privado- hoy día cuenta con un transitar importante en este tema, teniendo plataformas online mucho más desarrolladas y docentes preparados para llevar a cabo las gestiones de manera virtual con los alumnos bajo la modalidad del e-learning.

“Creo que la gran tendencia en nuestro país a nivel de sistema educativo es que la educación virtual, con esta situación, adelantó su presencia y ya no se retira del campo educativo nunca más”, expresó Aguilera.