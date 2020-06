El abogado explicó a Radio Ñandutí que "me extrañó su declaración, porque lo que hacía era estando de acuerdo con ellos".

"Siempre había consenso entre nosotros. Todos pensábamos de la responsabilidad de la madre por su silencio y esa fue mi posición al inicio", añadió.

Tuma se abrió del caso por no estar de acuerdo con la solicitud del padre biológico de Yuyu de no respaldar el pedido de prisión a la madre de la nena.

Dijo que "esa condición la sabían todos, pero yo no me debo al padre, sí a la organización. Pero cuando se contrapusieron los sentimientos del padre decidí apartarme".

Oscar Tuma asimismo dijo que "no quiero entrar en la chabacanería de organizar un circo mediático y empezar a decir todo lo que sé", y que "si muestro los mensajes de ella, el francés la echa al día siguiente del caso".

Graciela Noguera atacó a su colega hoy en una conferencia de prensa en la que dijo que Tuma "quiere hacerse el ídolo" y que "me arrepiento de haberlo recomendado porque afectó la investigación".

"Ella no sabía nada de la causa. No manejaba el expediente. Yo trabajé con los fiscales y la gente de investigación y comunicaba al grupo los avances. No hay firma de ella en nada", dijo.

Añadió que "si tiene que responder a los intereses del padre, está bien. Yo no lo haré porque él no me contrató" y reiteró que "no entré al caso en esas condiciones".

"Desde el inicio, mi línea de trabajo es que todos son sospechosos. Graciela lo sabía porque compartíamos esas cosas. Nadie actuó a espaldas de nadie, pero no está bien inventar cosas", significó.

Sobre qué busca con desacreditarlo, Tuma indicó que "es el papá el que siempre buscó que generemos una defensa a Liliana, porque le tiene sentimiento".

"Me contrataron para defender a Juliette, no a Liliana porque para eso está representada por Max Narváez", manifestó.