Luis Calderón, de la organización Socorro (que trabaja en conjunto con la Comandancia), indicó a HOY Digital que en las últimas semanas se registra el incremento de las actividades perpetradas por los motochorros, que cada vez son más jóvenes y con mayor presencia de mujeres. “Se ha disparado esto y estamos evaluando los motivos”, añadió.

En ese sentido detalló que existen varios factores que permiten que vuelva a reinar la inseguridad en las calles. Uno de ellos tiene que ver con que los institutos penales no cumplen con su función de reformarlos. “El 100 % de los motochorros son reincidentes. A los minutos de salir de las cárceles comienzan a delinquir”, esgrimió.

A su parecer, estos delincuentes salen “10 veces peor” de los penales, a donde ingresan siendo criminales comunes y parten ya siendo integrantes de bandas delictivas, al conocer a otros ladrones con quienes terminan asociándose.

JÓVENES TEKOREI

Otro motivo que permite el auge de los asaltos es la gran cantidad de “jóvenes tekorei” (sin hacer nada), que no aportan nada a la sociedad, al no trabajar ni estudiar. “Están en el mundo de la vagancia y las drogas. No tienen la cultura del esfuerzo y el sacrificio, y ven como una alternativa la delincuencia”, indicó.

LINCES, SIN DINERO

A esta lamentable situación se suma otra peor: las nuevas autoridades nacionales decidieron no dar continuidad al presupuesto al grupo Lince, el cual está sin presupuesto de Yacyretá, entidad binacional que se comprometió a solventar los gastos de la unidad especializada. “Con la asunción de este nuevo gobierno se ha cortado el presupuesto. Casi hace dos meses están sin dinero. Recién se incluyó el presupuesto para los linces para el siguiente año en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, pero el desembolso se hará recién en marzo del 2019”, remarcó.

Calderón reveló que solo una parte del dinero de la Policía Nacional es destinada para sostener al Lince, pero no es suficiente. Dijo que al no tener el dinero necesario para el combustible, los uniformados no pueden hacer sus recorridos permanentes, tal como tenían acostumbrado meses atrás.

El entrevistado dijo que es preocupante que también se suspendió el curso de formación y egreso de 100 nuevos agentes linces que iban a salir a operar en diciembre de este año, siendo que hacen falta 300 para que las calles estén un poco más seguras.

Luis Calderón subrayó que con una orden del presidente Mario Abdo Benítez, Yacyretá puede seguir sosteniendo este programa hasta el año que viene.

MENOS LINCES EN CENTRAL

Otro componente es que el desempeño del grupo es muy exitoso (o al menos lo fue), por lo que la gente del interior solicitó también la presencia de los uniformados motorizados. De esta forma, según comentó, se disminuyó la cantidad de linces en Capital y Central, que son las zonas más críticas donde se aumentaron los delitos de un 50 % al 60 %.

CAMBIA “LA NIÑA BONITA”

Por otra parte, alertó que los motochorros van cambiando su modus operandi y el objeto de valor que desean sustraer a sus víctimas. Al respecto dijo que ahora los delincuentes más peligrosos y experimentados dejan de lado los celulares y migran hacia el asalto a negocios, estaciones de servicios, minimercados y farmacias.

Calderón recomendó a la ciudadanía no manipular el celular fuera de un recinto privado, tampoco en los colectivos, porque así se abre la posibilidad a que ocurran los robos.