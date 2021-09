Mauricio Espínola, asesor político de la Presidencia de la República, compartió un tuit a tempranas horas de este miércoles para mostrar –una vez más- que la actual administración logró la mayor cantidad de rutas asfaltadas durante la era democrática. “Somos el gobierno que más rutas asfaltadas hizo en la historia desde hoy, bajo el manto protector siempre de la Virgen María; Gloria a Dios”, expuso.

Su mensaje estuvo acompañado de gráficas de comparativos de este gobierno con los anteriores. Incluso muestra que superó a Alfredo Stroessner por 28 kilómetros.

El economista Pablo Herken respondió a Espínola que las instituciones internacionales no creen en los datos que expone este Gobierno. “No son datos sinceros, por lo que la comparación no es válida”, le espetó.

Aseguró que la información que brinda el MOPC no es algo técnico, sino que una mera propaganda a favor del Gobierno, por lo que duda de Arnaldo Wiens por ser un propagandístico y no un ministro como tal.

“Este Gobierno recibió 4 mil millones de dólares en recursos financieros para seguir con todo lo que se tenía que hacer en término de asfaltados y puentes. Le debe mucho al Gobierno anterior en términos de recursos”, dijo.

“Es triste, inhumano, que muestres esto frente a una realidad de gente que padece hambre y protesta porque no hay operativo de ollas populares para poder comer. O de médicos y profesionales que dicen que la variante delta afecta a los niños pero no tenemos unidades de terapia intensiva suficientes para salvarlos”, indicó.

“Mauricio, estás meando no solo fuera del tarro, sino que fuera del universo. No tienen ninguna protección divina, porque lo único que nos han dado en estos últimos años son plagas y siguen plagas. Un poco más de respeto a la gente dolorida. No intenten tapar con materiales lo que inhumanamente han asesinato todo este tiempo”, agregó.