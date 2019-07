Sin una estrategia comunicativa para defender la firma de acuerdo bilateral, el gobierno de Mario Abdo Benítez solo demostró debilidad, afirmó el politólogo Marcello Lachi. Cuestionó que no se haya defendido lo firmado y que además se demuestra una postura stronista al no hacer público lo pactado y esconder las decisiones tomadas.

Una firma de acuerdo de la que el gobierno se retracta días después tras las manifestaciones en contra es una muestra de debilidad que desestabiliza, afirmó el politólogo Marcello Lachi sobre la decisión del gobierno de solicitar al Brasil la anulación del pacto secreto de Itaipú.

“Son una manga de boludos, no podes hacer un acuerdo, no poder defenderlo y con dos días de protesta te retractas”, afirmó en contacto con la 970 AM.

Destacó que lo que el gobierno hizo demuestra una debilidad enorme y que con poco se lo hace temblar. “Ya sabíamos que cuando vino Abdo no iba a hacer nada particular, Cartes no hubiera hecho eso, lo iba a defender por un buen tiempo y si se lo aplazaba iba a cambiar de posición luego de escuchar el clamor popular. Hay que defender lo que se firma”, señaló.

Para Lachi lo único lógico en la decisión tomada es que Abdo consideró que no cuenta con el apoyo parlamentario para evitar un juicio político, amenaza que también trascendió durante la semana de conocerse el acuerdo. “De otra manera no se explica un cambio tan repentino”, indicó.

Cuestionó que se haya intentado justificar la decisión alegando una manipulación política de la información sin que se haya hecho una comunicación desde la firma.

“Firmás algo y no lo publicás, cosa que tendría que haber hecho, explicar el porqué se firmó, si se esconde es por algo. Estamos en pleno siglo XXI, estamos en Paraguay donde los secretos no existen y tuvieron dos meses para dar una respuesta”, agregó.

Apuntó que lo hecho por el gobierno es una postura stronista encarnada que es evitar dar a conocer las decisiones y los resultados.

“No es una manipulación política del tema, se tiene que sacar a la luz y defender con una estrategia comunicativa y la mejor es hacer público todo. Un gobierno no puede hacer lo que hizo anoche si quiere tener una cierta estabilidad, así lo debilita”, puntualizó.