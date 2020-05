En un programa transmitido esta semana por Telefe Córdoba, el Dr. Hugo Pizzi brindó su opinión profesional respecto a la situación que se vive a consecuencia de la pandemia de coronavirus y los nuevos descubrimientos que han surgido al respecto.

Durante la entrevista, el médico argentino analizó el contexto de Argentina e hizo una comparación con otros países de la región, incluyendo a Paraguay, y la manera en la que se está tratando de controlar el virus del COVID-19.

Las declaraciones textuales de Pizzi fueron: “Tenemos que ser muy respetuosos de las circunstancias que estamos viviendo, nunca nos ha tocado una cosa como esta. Esto es muy delicado, y el que tenga dudas le pido por favor que mire a Chile, que mire a Brasil, que mire a Paraguay que son nuestros vecinos. No saben qué hacer con los cadáveres, no saben cómo disponer de los cadáveres. No tienen lugar, no saben a quién le dan asistencia y a quién no le dan asistencia, están desbordados por todos lados”.

Seguidamente, afirma que en su país “han trabajado muy bien” para poder controlar la propagación del coronavirus y pide que “Dios les ayude para poder sortear esta dificultad tan grande que les ha tocado”.

El fragmento de esta entrevista fue compartido inicialmente en la cuenta de Twitter del periodista Osmar Henry, siendo posteriormente difundido por otros usuarios de la misma red social. Uno de los contestó dicho video fue el Director General de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

Las declaraciones del galeno tuvieron amplia repercusión en nuestro país, siendo mayormente criticadas debido a que no se ajustan a la realidad de Paraguay, donde la cantidad de fallecidos a consecuencia del COVID-19 es de apenas 10 personas, sin mencionar que los hospitales se encuentran vacíos.

Varios usuarios consideran que el Dr. Hugo Pizzi, quien es un reconocido infectólogo y docente de la Universidad de Córdoba, cometió un error al mencionar a Paraguay, pudiendo haberse confundido con otro país como Perú.