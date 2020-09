El Dr Antonio Arbo, médico infectólogo, manifestó que no existe ningún argumento que demuestre que la Ivermectina sea un medicamento preventivo contra el coronavirus. Señaló que el fármaco no cuenta con una indicación actual.

El infectológo explicó que la medicación de la Ivermectina es saludable para su uso antiparasitario. No obstante, manifestó que no existe ningún argumento que demuestre que el medicamento sea preventivo al coronavirus.

“Si bien, se muestra en estudios que el fármaco inhibe ‘in vitro’ al virus, la concentración que se requiere en sangre es muchísimo más alta que la concentración que se requiere en estudios in vitro, entonces es algo que no se condice con la situación”, expresó en contacto con Universo 970 AM.

Sobre ese punto, el doctor precisó que a través de estudios de laboratorio se comprobó que la Ivermectina inhibe al virus, pero la concentración que debe encontrarse en sangre –para que eso suceda- es de 100 veces más, por lo que se descarta como droga útil.

En ese sentido, consumir alta cantidades de dosis lo contraindica la Medicina.

Consultado si un paciente que padece de coronavirus consuma el medicamento y que raíz de eso desencadene a cuadros graves, Arbo mencionó que la experiencia con respecto a la medicación sobre ese punto, no es mucha.

No obstante, dijo que toda medicación se acompaña de efectos, a medida que esta aumente su frecuencia, los efectos serán más.

“No existe ninguna medicación en el área médica libre de efectos adversos, esos se presentan en pequeñas cantidades, en caso de las aprobadas y eso es lo que debe discriminarse”, recalcó.

Asimismo, señaló que la Ivermectina no tiene una indicación actual. “Es algo propugnado por la sociedades científicas y no tiene ningún uso en este momento”, apuntó.