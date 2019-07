En conferencia de prensa, el embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier Caballero, explicó el alcance de la polémica firma de acta bilateral con Brasil sobre la disponibilidad de la energía de la Itaipú Binacional.

Detalló que hace mucho tiempo el Gobierno brasileño deseaba que Paraguay compre más energía eléctrica, de modo a que no siga llevando los excedentes. Al no darse un acuerdo entre las entidades técnicas ANDE y Eletrobras (Brasil), tomaron participación las altas partes contratantes para destrabar la situación.

Alegó que el acuerdo ya fue firmado con miras a las negociaciones que se vendrán cuando se revise el anexo C del tratado de Itaipú. “Entendimos que el tratado de Itaipú establece que en el 2023 debe revisarse el anexo C. Hay que encararlo y resolverlo entre ambas partes. Y entendimos que era oportuno ir a esta mesa e ir conociendo las posiciones que tendrían ambos países luego cuando se trate”, dijo.

“Para nosotros la suscripción del acta bilateral es el primer gran triunfo del Paraguay con miras al 2023. Hemos logrado cuestiones que consideramos fundamentales, porque institucionaliza un entendimiento que perjudicaba a la marcha de Itaipú. Es un gran paso para la gran negociación del Anexo C, porque garantiza previsibilidad de nuestra política energética y estar en condiciones de poder negociar posteriormente”, sostuvo.

NO SUBIRÁ LA TARIFA

Saguier Caballero aseguró que los representantes paraguayos batallaron a favor de los intereses del país con las mejores armas y que están seguros de que es una gran conquista porque se puede seguir negociando la plena utilización de la energía que corresponde al país.

“No habrá aumento del tarifa, muy por el contrario, es probable que si se administra bien podamos disminuirla. No hay ninguna renuncia de la soberanía. Tienen que estar tranquilos que no renunciaremos durante este Gobierno. No hubo secretismo, pero dentro de las negociaciones no se pueden adelantar las cartas. Ahora estamos abiertos a dar las explicaciones”, aseguró el embajador.

Coincidió Alcides Jiménez, nuevo titular de la ANDE. “Quiero desvirtuar de forma absoluta que este acuerdo conlleva aumento de tarifa, salvo ampliar la franja de usuarios que se incorporen a la tarifa social, para que más compatriotas sean beneficiados con un precio menor”, lanzó.

Alegó que amortizarán los 250 millones de dólares más que tendrán que pagar por la energía que les vende Itaipú reduciendo las pérdidas negras del sistema.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Respecto al origen de la discrepancia técnica, Jiménez sostuvo que la ANDE quería contratar muy poco y completar sus necesidades con los excedentes (que son más baratos), pero Brasil deseaba que contrate más para cubrir la demanda paraguaya.

“La compra le daba una tarifa conveniente en promedio. La ANDE mantuvo constante su baja contratación de energía, pero cada año era mayor su necesidad de sustraer energía. Brasil ya no desea seguir dando energía que pagó, sino que Paraguay compre lo que requería para su consumo”, explicó.

Con relación al tope de 6 % que figura en el acuerdo, aseguró que se trata de una barrera de protección para la ANDE, porque con ese porcentaje contratará solo el tercio de la máxima demanda nacional y podrá cubrir el restante con las demás hidroeléctricas, por lo que no estará obligada a adquirir todo de la Itaipú. “Es una cooperación, no es una limitación”, dijo respecto al punto.

A su vez, José Sánchez Tillería, director técnico paraguayo de Itaipú, sostuvo que dicho porcentaje incluso puede sobrepasarse si es que la ANDE requiere de un mayor suministro energético.