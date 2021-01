Los percances de este tipo, generalmente ocurren en la cocina y en la mayoría de los casos se pueden evitar tomando todos los recaudos, como mantener alejados a los más pequeños del fuego, no dejarlos en solos en la cocina y sin la supervisión de un adulto.

Además, se aconseja hacer uso de las hornallas posteriores de la cocina y mantener hacia adentro los mangos o asas de las ollas y sartenes, entre otras medidas.

Sin embargo, ¿Qué se debe hacer en caso que un niño sufra de quemaduras?

Si la quemadura no supera los 15 cm puede: irrigar (mojar) la zona afectada con agua de la canilla por 10 a 15 minutos y luego, acudir al servicio de salud más cercano si no puede

acercarse hasta el CENQUER u otro centro especializado. Mantener la zona de la quemadura limpia para evitar infección

Por otro lado, también se deben tener en cuenta los siguientes consejos: no aplicar hielo en la zona afectada, no aplicar cremas ni aceite, no aplicar crema dental, manteca, limón, tomate, pepino ni otras verduras o frutas, no arrancar ropa adherida a la zona afectada y no romper o drenar las ampollas, pues eso facilita la entrada de gérmenes.

Por último, en caso que la quemadura sea extensa, es decir, supere los 15 centímetros (más de una palma de la mano), se recomienda cubrir la zona afectada con un paño limpio y acudir directamente al servicio de salud más cercano para ser asistido de manera urgente.