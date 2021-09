El viceministro de Políticas Sociales de la cartera de Desarrollo Social, Cayo Cáceres, indicó a Radio Nacional que se reunirá con su par del Ministerio del Interior, Daniel Centurión, para reforzar la cantidad de policías en el barrio San Francisco en Zeballos Cué y solicitará la presencia del Grupo Lince para mejorar los ánimos de las familias y sacar a los revoltosos.

“En el peor de los casos son 17 personas, no podemos dejar sin respaldo a la sociedad tranquila que vive ahí, que es la mayoría absoluta por culpa de algunos indecentes. El tema de la pobreza no es una justificación para que uno sea violento y las personas que no saben vivir en sociedad, que no saben respetar el derecho de los demás, que toman bebidas o son adictos y salen a armar disturbios tiene que actuar la Policía”, dijo.

Si bien se cuenta con una subcomisaría, el barrio requiere de mayor presencia de la Policía Nacional para garantizar el bienestar de los pobladores del barrio.

Así también, Cáceres comentó que conversan con el Ministerio de Salud Pública para habilitar el pabellón para adultos mayores y tratar el problema de adicciones para resolver todos los inconvenientes trabajan en forma interinstitucionales.

Mencionó que en el lugar hay oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, de Itaipú Binacional, del Poder Judicial que realiza mediaciones, pero los fines de semana cuando no están las instituciones, se llevan a cabo los disturbios en el barrio.