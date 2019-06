El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se pronunció este miércoles sobre los reclamos de los campesinos congregados desde el lunes en Asunción y les advirtió de que hay peticiones que las que el Gobierno no puede cumplir.

“Hay organizaciones campesinas que piden montos que no están. Nosotros no podemos comprometernos con algo que no vamos a cumplir, con 20 millones de dólares de apoyo para una organización campesina, o 5 millones u otros montos. Nosotros estamos comprometiéndonos con lo que podemos”, dijo hoy el presidente.

Abdo Benítez también respondió a las acusaciones de incumplimiento del acuerdo sobre tierras, deudas y créditos firmado en marzo.

El mandatario negó que el Ejecutivo se haya olvidado del pacto y recordó que la CNI es la única organización que no participa en la mesa de diálogo entre el Gobierno y las agrupaciones campesinas.

“La gran mayoría de las organizaciones campesinas forman parte de una mesa de trabajo. Hay una específicamente, que encabeza Jorge Galeano, que todavía no está conforme con el trabajo realizado por los organismos del Estado. Respetamos que no esté conforme y tiene la libertad de venir a manifestar sus reclamos”, señaló.

También apuntó que otro de los reclamos campesinos, la refinanciación de las deudas, ya cuenta con la atención del Gobierno, que este martes habilitó nuevas líneas de crédito desde el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Sobre este punto, recordó que las entidades tienen que estudiar uno por uno los casos de cada deudor y “eso lleva su proceso”.

Los campesino apostados desde la noche del lunes frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) prevén quedarse en Asunción por tiempo indefinido hasta que el Gobierno responda a sus peticiones.