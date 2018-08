Ana Insfrán, madre de Tobías Vargas, confirmó que el empresario Ramón González Daher se comunicó vía telefónica con el exarquero, para reclamarle que su mamá estuviera en la manifestación.

La señora se encontraba en la movilización cuando recibió la llamada de su hijo. “Me llamó Ramón diciéndome: que tu mamá salga de ahí de la manifestación, cómo va a estar tu mamá ahí si vos sos un jugador conocido, eso me dijo, mamá vení por favor”, comentó doña Insfrán en contacto con la 730 AM.

Señaló que el aviso de Tobías no le hizo cambiar de postura y aclaró que ella es dueña de sus decisiones, por lo tanto, nadie la obligará a retirarse de una manifestación.

“Ahora se acuerdan de quién es la mamá de Tobías Vargas, ahora se acuerdan de vos que no sos nada, en el sentido de que no juega, no tiene club, le truncaron su carrera, estamos todos locos”, dijo la madre del exportero.

Reiteró que se unirá a las manifestaciones cuántas veces que quiera y que nadie le moverá de las actividades que ella desee participar.