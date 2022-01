Este miércoles, en entrevista con radio Monumental, Luis Ángel González Macchi, expresidente de la República, recordó su paso por Mburuvicha Róga.

"En mi época en Mburuvicha Róga había un monito que era todo un personaje, que entraba y robaba el jabón y shampoo de los baños, de eso lo que me acuerdo pero no recuerdo que haya habido ciervos", sostuvo.

El exmandatario dijo no recordar a otros animales exóticos en la residencia presidencial. “Había pájaros y eso, pero no es que se criaban ahí, sino que venían nomás porque hay muchos árboles ahí”, dijo. "No me regalaron animales exóticos, silvestres, lo único que me gustaba que me regalen eran caballos de carrera, los pura sangre", aseguró entre risas.

Por otro lado recordó el BMW trucho que fue comprado por el Estado en 80.000 dólares. El rodado era de contrabando y tenía papeles falsos. En ese sentido, Macchi argumentó que no fue un regalo, sino que había decidido adquirirlo (sin saber el trasfondo) porque la Primera Dama no contaba con un vehículo blindado, lo cual la dejaba en exposición ante el peligro.

DISPARÓ CONTRA NICANOR

En otro momento fue consultado si, al igual que Nicanor Duarte Frutos, también extraña el poder. Al respecto respondió duramente: "Claro que Nicanor extrañará porque nunca tuvo poder, yo tenía un Comandante de la Marina que era mi tío, mi padre era subjefe de Policía, ministro de Justicia y Trabajo, yo nací con gente de poder y ni un poco extraño esa vida de presidente".

González Macchi aseguró además que tenía pocas limitaciones durante su mandato, ya que seguía con sus habituales actividades, como ir a jugar fútbol en Sajonia o incluso hacerlo en la residencia presidencial.

Por último dijo que no quiere opinar sobre el próximo presidente de la República y reconoció que ve “todo muy desordenado" en el panorama político por las constantes movidas entre los dos grandes movimientos colorados. "Antes eras argañista u oviedista, no había tutía", refirió.

“Lo que veo es que Hugo Velázquez tiene más terreno político que Peña. A Santiago no lo conozco, es muy joven y no era de mi partido político", puntualizó.