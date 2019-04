Varios ciudadanos, como el ingeniero jubilado de Itaipú Luis Alberto Noguera y la exjueza Mercedes Britez de Buzó, publicaron en sus redes sociales un video donde se observa al asesor del presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en un encuentro con los administradores del entre.

En el material, Núñez cuenta los entretelones del manejo interno de la institución y de cómo presuntamente se venden los bienes a espaldas del Estado. El hombre se jacta de ser un “genio de las matemáticas” y ser la mano derecha de Retamozo. Además resalta que en realidad él toma las decisiones en la ANNP.

Durante la reunión se lo oye contar sobre el caso del robo de una pluma de una grúa de 10 toneladas y luego la venta ilegal de toda la maquinaria. “¿Saben cuánto cuesta esa pieza (pluma de la grúa)? Vale 100.000 dólares, y el presidente (Ramón Retamozo) me dijo una vez: ‘Gustavo Núñez, vamos a vender esa mierda (la grúa)’. Mientras estábamos en eso los perros se adelantaron y fueron a vender por siete millones de guaraníes. Él (Retamozo) me dijo: ‘tenemos que decidir entre si se denuncia o no se denuncia (el robo)’. Van a seguir robando los perros en aras de que sus hijos tienen que comer y yo les digo esto: el presidente puede hacer o no hacer eso, puede hacer controles y verificar. Tienen que saber que cuando algo pasa es porque alguien va a ganar algo”, relató.

MATERIAL FUE EDITADO

En su defensa, el presidente de Puertos, Ramón Retamozo, afirmó en charla con la R800 AM que el material fue editado y que eso a simple vista se puede notar. “Puedo asegurar 100 % eso. Además lo que dice el video nada tiene que ver con el texto que acompañaba la publicación que se puso en todas las redes sociales”, aseguró.

Retamozo reconoció que muchos funcionarios se quejan de él porque trata de sanear la institución. “Me enfrento a los robos escandalosos que quieren hacer acá, yo saco pecho y hago cambios y cambios. Hay un grupo que no es ni el 1 % (unas 15 personas) que intentan mancillar mi nombre y al Gobierno, pero no les voy a permitir. Muchas veces quiero tirar la toalla, pero no me van a hacer correr”, arremetió.

El titular de SNPP confirmó que tras esto Núñez pidió dar un paso al costado y volver a la Corte Suprema de Justicia, de donde había sido comisionado.