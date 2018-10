“Estoy seguro que las pruebas científicas van a demostrar que el disparo realizado (por él) fue al cordón de la vereda”, dijo Cabañas en un momento.

Cuando le puntualizaron que se hablaba como una “quema de archivos” la muerte de su colega, Cabañas lo rechazó, diciendo que existió una orden de la jefatura para realizar tareas de inteligencia; sin embargo sobre el punto confesó que “tuvieron” que salir de esa función exclusiva, para realizar trabajo de apoyo al otro grupo (GEO) que estaba también en el sitio.

“A mi me comunicaron el proceso”, remarcó para rechazar también que el grupo que lideraba fue conformado sin anuencia de sus superiores.

Luego al abordar la pregunta de si hacia dónde dirigió inicialmente sus disparos (un análisis del video da a entender que no fueron hacia dónde estaban los delincuentes) el comisario sospechoso de matar intencionalmente a Peralta expresó que fue “sobre el auto blanco”, en que se transportaban los criminales. Las pruebas periciales señalan que los cuatro disparos que dijo haber lanzado, no impactaron en el vehículo.

La viuda dijo que al cuerpo de su marido, aún herido, fue tratado como una “bolsa de papas” , Cabañas se defendió diciendo que estaba shockeado, y que no se percató de ello.

¿Entonces usted ratifica que no mató a Peralta?, le inquirieron: “Yo sabía que el disparo que se me escapó no lo mató”, apuntó´

Finalmente el comisario Julio Cabañas emitió un “mensaje final” a manera de reflexión sobre el episodio mortal: “Gracias a Dios estoy vivo y mi amigo está muerto”, concluyó.