Don Joel Oviedo el día de ayer puso a la venta su medio de trabajo a fin de poder costear el tratamiento de su hermano Adalberto Oviedo, quien se encuentra internado en el Hospital Regional de Villarrica a causa del COVID-19.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y una vez más la ciudadanía demostró empatía por Don Joel, quien días atrás interrumpió un acto oficial del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para implorar los medicamentos que su hermano necesitaba.

“Mi taxi es mi casa, tengo todas mis cosas ahí adentro. Gracias a la ayuda que recibí podré comprar más medicamentos para mi hermano, incluso pude pagar una deuda que tenía en la farmacia y les agradezco de corazón porque necesito”, expresó en comunicación con radio Ñanduti.

El entrevistado dejó nuevamente sus dos números telefónicos para que aquellas personas que deseen colaborar, lo puedan a hacer: 0981 322870 – 0982 918224.

Cabe recordar que tras el hecho, presidente fue consultado posteriormente por la prensa acerca del reclamo, y en un tono de burla sostuvo que él no es médico y no conoce las necesidades del Hospital Regional de Villarrica. No obstante, el mandatario dijo que se iba a ser cargo de los fármacos, sin embargo, las críticas se dispararon cuando al señor Oviedo le hicieron grabar un video de agradecimiento a Abdo.