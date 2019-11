La ministra de la Mujer, Nilda Romero viajó catorce veces en lo que va de su primer año de gestión. Para el total de sus viajes, se asignaron G. 90.058.917 en viáticos. Lo más llamativo es que Romero asistió a eventos que poco y nada tienen que ver con su cartera, como por ejemplo la XXIV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizó en Polonia y para la que se desembolsaron G. G. 27.995.083.

Hasta la fecha, existen nueve decretos presidenciales que autorizan la ausencia de la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. Hay nueve viajes aprobados, pero en la página web del Ministerio del Trabajo solamente figuran los viáticos de cinco de ellos y hasta el momento, no hay una versión oficial sobre los cuatro restantes. Para todas sus excursiones, le fueron asignados G. 32.480.572

El ministro de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Dany Durand, también se encuentra entre los viajeros del Gabinete. Todos los viajes que realizó tendrían que ver con su cartera, pero lo que llama la atención es que solamente figura uno de los ocho que realizó en su primer año de gestión. Desde el MUVH, aseguran que los siete viajes que no figuran en la página web no fueron financiados con fondos públicos. Según el portal de la institución, el viático que se desembolsó para el tour Lima - Santa Cruz - Cochabamba fue de G. 4.244.994.

Con cinco viajes en su haber, Alejandro Peralta Vierci estuvo recorriendo el mundo con jugosos viáticos acompañado de varios miembros de su gabinete. Además, en el portal de la Presidencia de la República no existe ningún decreto por el cual se apruebe la ausencia del ministro y se designe un sustituto. Esto implicaría que no se comunicó al jefe estado de estas expediciones y que existe la posibilidad de que el Ministerio haya quedado acéfalo. El total desembolsado para el ministro del Mitic fue de G. 25.228.709

LOS MINISTROS INVESTIGADOS POR LA CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República (CGR) halló inconsistencias en las declaraciones juradas de tres de estos cinco ministros viajeros.

En el caso de Nilda Romero, las incongruencias están en la declaración presentada en el 2015, donde manifestó que tenía un patrimonio de 1.800 millones de guaraníes y la del 2019, donde por los mismos inmuebles declaró tener 8.000 millones de guaraníes. Según Romero, el incremento de su patrimonio -en cerca del millón de dólares- se debe a que recién en su última declaración jurada de bienes ajustó el valor de su casa de hace 30 años, que está ubicada en el barrio Carmelitas. Aseguró que solo posee su vivienda y un automóvil que cambia cada cinco años a través de préstamos.

Por otro lado, investiga las discordancias en la declaración jurada de la ministra de Trabajo, debido a la no declaración de inmuebles y la no declaración de las posesiones de su cónyuge, con quien se encuentra casada sin separación de bienes. Por otro lado, existe una variación patrimonial no sustentable de G. 54 millones de abril del 2006 hasta agosto del 2007, tiempo en la que se desempeñaba relatora de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y para el que sostiene que pidió permiso a la Fiscalía General del Estado.

Dany Durand también está en la mira de la CGR porque, aparentemente, el ministro tiene una lancha y dos automóviles que no constan en el documento. Además, el arquitecto cuenta con un aporte de capital de G. 1.000 millones a las empresas Cris­tal Créditos SA e Inmobilia­ria Atenas no declarado.

En su defensa, Durand culpó a la Armada y al Registro de Automotores por no informar de la lancha y los rodados de su propiedad.