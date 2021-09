IVA: no es el lugar el que importa, sino que el producto se relacione a la profesión

Si bien se habla de “compras de supermercado” para referirse a gastos que no pueden deducirse del IVA, la realidad es que son los productos no vinculados a la profesión los no deducibles. Por ejemplo, un jardinero que compra una tijera de podar del súper, puede deducir ese producto sin importar de dónde lo haya adquirido.