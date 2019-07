El cielo hoy estará mayormente nublado, soplarán vientos del norte que luego irán rotando al sur y la máxima llegará a los 23º C.

Para mañana miércoles prevén una jornada fresca a fría, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10º C a 16º C.

El jueves se aguarda un clima frío a fresco cielo nublado a parcialmente nublado y vientos moderados del sur. La mínima estimada es de 8º C y la máxima de 14º C.

El viernes será un día cálido, soleado y despejado, con vientos moderados del sur. La mínima estimada es de 6º C y la máxima de 15º C. En tanto el martes las extremas irán de 2º C a 13º C.