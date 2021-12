En entrevista con la radio Universo y el canal Gen, el neumólogo José Fusillo indicó que la población paraguaya no acostumbra a vacunarse o siquiera a prevenir las enfermedades, lo cual revela por qué muchos ciudadanos aún no se aplicaron su primera dosis contra el Covid-19. “Probablemente no haya un porcentaje alto de antivacunas, pero sí un gran porcentaje de personas que cree que las vacunas no son necesarias. Le tienen más miedo a la vacuna que a la enfermedad”, sostuvo.

El entrevistado comentó que con la vacunación de esta semana se vio que aquellas personas ya inmunizadas son las que acuden en masa a aplicarse la tercera dosis, mientras que son pocas las que asisten para recibir la primera.

“Tenemos problemas en llegar a las personas que no se aplicaron la primera dosis. Hay que buscar las estrategias necesarias para llegar a esas personas que todavía están con dudas para vacunarse. Necesitamos tener más personas inmunizadas para sostener esta situación epidemiológica”, refirió Fusillo.

Sobre la posibilidad de aplicar un pase sanitario, dijo que a nivel mundial genera un intenso debate y resaltó que al respecto se publicaron artículos científicos que demostraron que esta medida permitió aumentar el índice de vacunación en países con alto porcentaje de inmunizados (60% para arriba) pero no tanto en los que tenían bajo porcentaje de inmunización. “Vemos que podría ser útil a la hora de aconsejar a la gente que se vacune, yo creo que muchas personas se vacunarán ahora porque Brasil ya no te permite entrar, entonces si querés irte de vacaciones, tenés que vacunarte. Lo del pase sanitario sigue siendo un intenso tema de discusión, hoy por hoy no avalado con estrategias de salud pública científicamente demostrado”, agregó.

En otro momento el doctor mencionó que hay que estar en alerta ante la gran cantidad de viajeros que volvieron del Caribe y que dieron positivo al Covid. A estos se les está realizando la genotipificación para determinar qué tipo de variante del coronavirus tienen.