Las fiscalas Esmilda Álvarez y Stella Mary Cano sostienen que los criterios aplicados por el Tribunal de Sentencia no se ajustan a los elementos objetivos presentados por el Ministerio Público. Las investigadoras aclararon que la joven Araceli Sosa no estaba acusada por el homicidio de las cinco personas, sino que por omisión de dar aviso de un hecho punible, reducción y frustración de la persecución penal.

Según el Ministerio Público, quedó demostrado que Araceli Sosa mantenía una relación de amistad, pero muy estrecha y anterior a las relaciones amorosas de Bruno Marabel con otras dos empleadas de Burguer king (Alba e Ingrid).

En lo que respecta a la participación de Araceli Sosa en el quíntuple crimen en la casa del horror, el Ministerio Público llegó a la convicción de que la misma es autora de omisión de dar aviso de un hecho punible. Esto guarda relación con el homicidio del que fuera víctima Julio Rojas, suegro de Bruno Marabel, en fecha 2 de octubre del 2018, entre las 17:00 y 18:30 horas.

En esa fecha, Araceli Sosa salió de Burger King a las 15:10 horas, mientras que Bruno salió del local a las 15:16. Se visualiza una diferencia de 6 minutos, poniéndose ambos de acuerdo para ir hasta la casa referida ubicada a 7 minutos de la mencionada empresa. Llegaron a la casa antes de las 15:30 horas, donde se encontraba Julio Rojas, suegro de Marabel. Según la declaración de Bruno, el suegro le dice que debía realizar algunas gestiones y que su celular tenía problemas, por lo que le solicitó que realice una llamada perdida para probar el aparato. Bruno Marabel le dijo que no tenía saldo, no obstante, hizo una llamada. En este punto, el Ministerio Público sostiene que Araceli Sosa estuvo presencialmente en la casa minutos antes de que se inicie la discusión entre Bruno y su Suegro. La Fiscalía afirma que incluso la misma se habría retirado a raíz de que se iniciaron las primeras discusiones y forcejeos, por lo que quizás ya no fue testigo del desenlace final, pero sí sabía que algo ocurrió.

Siempre conforme al relato de las fiscalas, Araceli vuelve a Burger King a las 17:07, según el registro, lo que se corrobora con el relato de Alba Armoa, quien añadió en declaración que esa tarde “Araceli regresó nerviosa e inclusive le contó que constató vía Facebook que Dalma Rojas era la esposa de Bruno y no solo una pareja ocasional”.

Ese mismo día Bruno regresó a Burger King a las 18:43. En una fracción de una hora y casi 40 minutos, aplicando el razonamiento lógico, se considera que Bruno enfrentó a Julio y para esa hora ya lo habría asesinado. Lo apuñaló, remató y arrastró hasta el pasillo. Tiró varias pertenencias sobre el cuerpo y movió el cuaciclón para tapar la visibilidad. Luego de ello, volvió a su lugar de trabajo con una lesión en la mano, de acuerdo con la Fiscalía.

“Sabemos que la joven Araceli estuvo varias veces en la vivienda en los días posteriores al hecho, y pudo observar que ya no estaban los otros habitantes de la casa; sin embargo, la misma guardó silencio. La joven admitió haber visto sangre, y según ella eso “no le llamó la atención”, indicaron las investigadoras.

Incluso estuvo en la vivienda el día 7 de octubre, apenas unas horas antes del macabro hallazgo (8 de octubre). Para entonces, el olor que despedía la casa era sumamente nauseabundo e inaguantable hasta el punto que fue una vecina quien realizó la denuncia porque el olor llegaba a la calle. En su defensa, Araceli alegó que no olió nada raro porque Marabel ponía desodorante de ambiente a cada rato, lo que es ya casi inverosímil suponer, en razón de que el fuerte olor ya expedido el día 7 y 8 llegaba hasta la calle, pero el Tribunal tomó como creíble esa expresión haciendo caso omiso a los elementos objetivos presentados.

El día que se encuentran los cuerpos, la mujer tomó conocimiento de que se allanó la casa y solicitó a su hermano que vaya urgente a retirar una computadora que ella había dejado uno de esos días que fueron a reunirse para hacer karaoke. Esta reacción parte de la preocupación de que la involucren, sabiendo que los ocupantes de la vivienda habían desaparecido de la noche a la mañana. También intentó ocultar el hecho de que Marabel pretendía salir del país, lo cual supo antes de que la policía la aprehendiera en Burguer King porque había escuchado que Alba hablaba con él en los pasillos de la empresa.

Otro de los puntos objetivos es que al momento de la detención de la joven, el celular de su propiedad tenía rota la pantalla, y “casualmente”, otro celular que estaba en la cartera de la misma, estaba roto de la misma forma, y se trata del celular que era propiedad de Dalma (víctima y esposa de Marabel), con lo cual se puede inferir que intentó ocultar los mensajes a la investigación realizada. Además la joven no entregó voluntariamente desde el principio el teléfono celular de la señora Dalma, ni la cartera que estaba escondida en su casillero de Burguer King. Fue entregado por la gerente de la firma recién una vez que ya estaba en carácter de aprehendida.

“Si fuera cierto que la misma desconocía los homicidios, por qué pretendió ocultar la cartera y el celular de la joven víctima, que son artículos personales. Por qué a más de varias horas de hallarse los cuerpos, la misma no hizo entrega rápida, sino cuando ya no pudo ocultar más reconoció que Bruno le había vendido. Y lo más importante cuando en la primera horas ya se estaban difundiendo en los medios, ella no entrega inmediatamente. El Ministerio Público rescató el celular y cartera de Dalma del casillero de la señora Araceli”, insistieron.

En relación al hecho punible de reducción, Araceli recibió el celular de la fallecida Dalma como posesión e intermedió para la venta de una heladera de la familia fallecida. Bruno le ofreció el electrodoméstico para la venta a su tía, horas después de los cuatros primeros homicidios, cuando Bruno fue hasta su casa, sucio y con arañazos que parecían de mujer y que tenían sangre.

En cuanto al delito de Frustración de la Persecución y Ejecución Penal, indican que Araceli no dio aviso a las autoridades que Bruno Marabel pretendía huir del país con su novia Alba Armoa. Tanto Araceli como Alba se encontraban trabajando en Burger King cuando la última recibió los mensajes de Bruno en los que decía que se iría del país.

*Tribunal rechazó realización de pericia*

Por otra parte, el Ministerio Público recordó que designó un consultor técnico a fin de examinar algunos de los celulares en el mismo Juicio oral y público. El profesional manifestó que cambiando algunas piezas y a través de medios técnicos se podría acceder al contenido del celular de la víctima, Dalma Rojas, ya que fue entregada con la pantalla rota, lo cual para sorpresa de la Fiscalia, el Tribunal de manera negligente manifestó al consultor técnico que no era necesario, para luego atribuir al Ministerio Público la falta de producción de dicho contenido.

Pese a todo lo anterior, el Tribunal decidió absolver a la joven Araceli Sosa, quien se mostró agradecida por la decisión y deseó volver a comenzar de nuevo.