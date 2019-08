Walter Harms indicó a la 970 AM que le parece irrelevante el discurso de barricada que brindó ayer el mandatario Mario Abdo Benítez frente a sus hurreros y funcionarios públicos que no apoyan el juicio político. “No me interesó mucho escucharle”, añadió.

El legislador afirmó también que no todos “eran su gente”, al dejar entrever que muchos de los presentes fueron obligados a asistir al encuentro del oficialismo.

Al ser consultado cómo califica el primer año de Gobierno, Harms no dudó en resaltar su decepción. “Diría que este primer año fue decepcionante. Aunque la expectativa no era luego demasiada para que decepcione. La percepción de la ciudadanía, desde el más humilde hasta el empresario, está decepcionado de la gestión. Todos coincidimos que el presidente tiene que darle un golpe grande al timón, de lo contrario la nave no llegará a buen puerto”, dijo.

El diputado de Honor Colorado indicó que estamos sufriendo la desaceleración de la economía. “Ivai la porte, no hay circulante. Esperamos que el estadista, como supuestamente ya se recibió Abdo, según palabras del senador Calé Galaverna, tome decisiones que permiten afrontar el problema que se agravará con la situación en Argentina. Yo lo veo muy tibio todavía, demasiado piensa en los amigos que están en los cargos de decisión”, lanzó.

CASO KATTYA GONZÁLEZ

Por otra parte se refirió a su inclusión a la Comisión Bicameral que investigará el acta bilateral con Brasil, tras la expulsión de su colega Kattya González.

El legislador explicó que este cambio se dio simplemente por una cuestión de números. “Era ilógico que no seamos mayoría en la Comisión, siendo que tenemos mayoría propia en el plenario. Esa es la única razón, lo demás es todo bola”, dijo.

Es por ello que, según contó, desde el principio pretendieron que la Comisión esté integrada por tres colorados y dos representantes de la oposición.