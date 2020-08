La copia de los vales ya están en poder del Ministerio Público. Son dos. Uno tiene fecha 6 de diciembre de 2016, por valor de G. 701.549.200 por 62.084 raciones de almuerzo escolar. El otro vale tiene fecha 26 de diciembre de 2016, por valor de G. 1.141.698.325 por 101.035 raciones de almuerzo escolar.

Desde un principio resultó llamativo que en pleno diciembre estén solicitando vales para la provisión del almuerzo escolar, en diciembre no hay clases. En uno de los mensajes que Alvaro Alfaro le envía a Hugo Alexander Torales se escucha que este le confirma que estos vales fueron un invento de Friedmann para hacerse de efectivo. Un mes después fue el casamiento de Friedmann. A continuación la segunda parte de los audios:

“No creo más que Noguera se presente…”

AUDIO 11: “No, por eso así mismo chiquito es apenas yo calculo un mes lo que vamos a llegar con el tema ese… pero no como dice Rodolfo resbala, tenemos todo como vos decís, está todo en condiciones los documentos.Pero sabes como son estos hijos de puta se quieren agarrar de cualquier cosa, para hacerse de los héroes entendespa. Pero no importa, yo creo que esta todo… vos pio te vas a ir para a la apertura de sobres, te vas ir pio vos, porque no creo más que Noguera se presente va tener que ir en representación de la empresa seguro te vas a ir vos a no ser que le envíes.Yo creo que le envíes, tener que leer un poco a lo mejor le podes enviar a Marile nomas también si no hay necesidad que estén los propietarios cree que no haya responsabilidad, con una autorización yo creo que le podes enviar a Marile y Marile es contemporáneo Marile le conoce”.

““Lo de la renta saber explicarle a Rodolfo”

AUDIO 12: “Vos sabes yo no le llame a…., le llamo mucho a Víctor y no doy con él, él pio que te dijo viste que ya estamos hoy el 24 de julio y supuestamente el 10 de agosto se tenía que abrir el sobre, pero al final no se llamó a licitación, no sabes qué pasó”.

AUDIO 13: “Así mismo lo de la renta sabes explicarle verdad, sabes Rodolfo esta es la renta, nosotros hubiésemos usado la planta grande del 2016 para pagar esta renta y no se uso esta plata para pagar la renta por más que el nos diga, pero ustedes pio no dejaron plata, si se iba a dejar la plata, pero después se retiró plata y no se pudo pagar más, esas cosas co él va a entender”.

“De ese 2.400, es aparte lo de Rodolfo”

AUDIO 14: “Así mismo es Ale, ahí tenes todo, con eso está todo liquidado prácticamente si es que cerca de los 3.000, porque los 1.293 millones, 1.294 millones que le corresponde, más si es que nosotros dejamos en caja ese 3.000 nosotros vamos a llevar 300 y 300. Entonces queda 2.400, de ese 2.400 es parte de Rodolfo entendespa y así ponele que el saque que quiere sacar un 700, que va a sacar más para usar hasta el fin de este contrato va a tener para usar más de 2.000 millones”

“Cómo la gente ya se entera que él está en Miami”

AUDIO 15: “Che kilombo está en la Junta dice Ale.Gran puta y Rodolfo, como ya otra vez la gente se entera que está por Miami”

“Rodolfo quiere saber el costo real”

AUDIO 16: “Vamos a ver un poco si entiendo lo que me decís Ale.Las raciones pues me decís si Rodolfo quiere saber el costo, el costo real del coso está en 3.500 3.600, así como quitamos eso es haciendo el gasto normal que nosotros tenemos durante el año, durante el mes perdón, verdad, ahí lo que no está es el IVA del mes verdad, que ponele que si tenemos una facturación de 2.000 y conseguir una factura por coso, tenes un 200 de ahí luego se dispara a 900 por ahí y de ahí lo que se tiene que hacer ese 900 sumado con el IVA y todo al costo final es la realidad esa. Del costo operativo de la empresa hasta sin el IVA, porque el IVA es grande porque el IVA pues se puede regular podemos pedir factura después pagar más menos la mayoría de las empresas pues pagan lo mínimo.Incluso si conseguimos facturas cosa que igual va a subir el costo, porque el comprar factura genera un costo verdad, pero ahí nomás estamos eso es lo único que falta, el detalle para sacar mes a mes después ya está todo, todo el movimiento de… porque a ese 700 lo único que no tenemos…lo único que no tenemos es el IVA.Para mi que en uno de los 700 se llegó a quitar el IVA, lo poco que se pagó, no recuerdo un poco, pero si tienes los 700 tenes el IVA y después tener el proporcional de lo que es renta para ser así tener exacto exacto el costo”.

“Lo del vale fue un invento para conseguir efectivo”

AUDIO 17: “Ale otra cosa que tenes que tener en cuenta.El tema es lo siguiente, imagínate que ese vale no existiera, el vale de Rodolfo nos haya inventado.Lo del vale fue invento para conseguir efectivo (se pierde el audio )… 50 millones y pico que pago más los 1.811 del vale son más de 4.600 millones de guaraníes. Imagínate lo que iba a haber en la cuenta ahora si se cobraban esos 4.600, entendes acá esta otro tema de un costo en contra de nosotros. Asumir el costo de un mes de trabajo por culpa de los vales que ya se cobraron el año pasado, que también le vamos a decir (no se escucha la última parte del audio)”

“Con todo lo que el lleva, imagínate si no fuera socio”

AUDIO 18: “No así mismo es, pero vamos a ver por eso te digo total facturación total de gasto… de lo que fue facturación total facturación y total de gastos que no es nada verdad.Ese tema de la obra vamos a decir nomas que fue una exigencia del año pasado quedó pendiente con la gente del Inanque nos dejaron pasar que nos pidieron que se modifique que se tuvo que modificar obligado, que es la separación de la cámara la abertura del lugar refrigerado…al pasar ese número imagínatena una facturación de 7.500… 7.700 que te sobre limpio 3.000 es muchísimo Ale, con todo lo que él lleva imagínate si él no fuera socio, SI ESTA FUERA UNA EMPRESA REAL, sabes de 7.500 que te sobre 5.000 que 5.000 más de 5.000 es si vos das una utilidad de 3.000 absorbiendo gastos anteriores, encima no es ni con el gasto del ejercicio una locura es, muchísimo es, porque tenes los 3000 que tenes de utilidad más los 2100 que él lleva más el interés más el Iva que tenemos que absorber de él… es más de 5 mil millones de guaraníes es”.

“Rodolfo quiere ver todos los balances”

AUDIO 19: “Ale, ahí me mensajeo recién Rodolfo para tener una reunión la otra semana presentándole todos los balances gastos lo que se va a gastar lo que tenemos que ver ya es con con…Marile y Belinda cantidad que saque ya los gastos proyectados para toda la semana ahora ya termina la semana de coso después tenemos dos julio y después tenemos dos semanas de vacaciones después ya tenemos dos semanas de agosto nomas a eso llegamos, que con el cierre de ahora tenemos prácticamente cuatro semanas… presentar ya la otra semana todo, la disponibilidad para tener la reunión y ahí aprovechamos le decimos el tema de los 3.000, 3.300 que al final de la comisión que, eso no le vamos a sacar ,pero para que tenga en cuenta y para el siguiente gobernador, pero por lo menos para tener una balance de la utilidad de la empresa cuanto va a quedar de la utilidad”.