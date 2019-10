Anthony Nico Bolaños Garelli felicitó a través de su cuenta de Facebook la actuación de Alfredo Roa, un guardia de seguridad que encontró su riñonera en el interior del baño de una estación de servicios.

Según su relato, no se sentía bien porque estaba con un cuadro gripal y que en un descuido dejó su pertenencia sobre el secador de manos, cuando ingresó al sanitario a asearse tras desayunar.

Recién al llegar a Asunción se percató de que no tenía consigo su riñonera, donde tenía 5 millones de guaraníes y todos sus documentos. Llamó a la estación de servicios pero los encargados le manifestaron que no se había informado sobre el hallazgo de sus objetos.

Cuando se dispuso volver a Minga Guazu para ver el circuito cerrado, recibió la llamada del guardia Alfredo Roa, quien le indicó que vaya junto a él para devolverle sus pertenencias. “Me llama y dice: ¿vos sos Anthony? Le contesto que sí y me dice: “Che atopa nde riñonera, ko’ape areko che rogape (me pasó la dirección de su casa) y le dije ahora mismo voy a ir a buscar. Me dijo: eju, ha e conta la nde plata completito oî. Che nda pokói mba’eve .. eju che rogape ha ehecha. Che humilde, pero che honesto” fueron las palabras que me dijo”, relató.

Según le explicó el guardia, encontró la riñonera en el baño y prefirió entregar personalmente a su dueño, para que no pasara por otras manos y luego falte dinero. “Guardó en su casillero dentro de su mochila y le dijo a un playero que ahí iba a tener hasta que alguien venga a reclamar, como nadie no reclamaba, al llegar a su casa abrió la riñonera y en mi billetera encontró mi tarjeta personal y me llamó, ya que en su trabajo no puede usar celular”, agregó.

El propietario resaltó que el trabajador alquila una casa humilde donde vive con su señora e hijos, y que le dio una recompensa que al principio no quiso aceptar volviéndome a decir que no es algo que se ganó que el sudor de su frente, pero luego de tanto insistirle aceptó ir con su familia en este verano a un Parque Acuático de Foz de Iguazu.

“No todo esta perdido, todavía hay muchísimas personas de buen corazón y honestos”, celebró Anthony Bolaños.