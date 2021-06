En la mañana de este martes una guardia de seguridad de la empresa Paraguay Security S.A., de nombre María Cristina, decidió manifestarse en la explanada del Hospital IPS Ingavi de San Lorenzo.

La misma comentó al canal GEN que la citada empresa de seguridad privada se encuentra en falta con ella y varios de sus compañeros, quienes no cobran por las horas extra trabajadas desde hace varios meses.

Así también, la mujer denunció que la firma no está cumpliendo con el pago de la seguridad social al IPS, situación que les impide acceder a los beneficios del sistema de salud como hacer consultas o retirar medicamentos.

Los guardias ven el descuento de manera mensual en concepto de aporte al IPS, pero en el registro de la previsional figura que no se encuentran al día, de acuerdo a lo que denunció.

#AHORA Guardia de seguridad de "Paraguay Security" denuncia a su empresa por amonestarla por ir a desayunar



La empresa brinda seguridad privada a INGAVI y trabajadores denuncian que no pagan horas extras y tampoco IPS



Esta trabajadora sería despedida por publicar su denuncia pic.twitter.com/to4ioYvb7B — Angelica Lo Gimenez (@angelicagesama) June 22, 2021

En su caso particular, esta trabajadora dijo que fue amonestada inclusive por su supervisor, un hombre de nacionalidad venezolana, por el simple hecho de encontrarla desayunando en medio de su jornada laboral.

“Estaba cubriendo el Portón 2 con mi compañero, siempre nos turnamos para desayunar 30 minutos. Él desayunó todo y yo me fui, me escondí para que no me vea nadie, pero se fue junto a mí el venezolano que es el supuesto supervisor, me dijo que me va a amonestar”, expresó.

María Cristina aparentemente sería despedida por la empresa Paraguaya Security tras la denuncia hecha de manera pública ante los medios de comunicación.

Cabe recordar que el sector de las empresas de seguridad privada junto con el de limpieza es blanco constante de críticas y denuncias debido al incumplimiento con sus empleados, quienes generalmente sufren de explotación, baja remuneración salarial y el incumplimiento de sus derechos laborales.