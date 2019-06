El legislador Jorge Samaniego no cree merecer ninguna sanción por el golpe que le dio al senador Jorge Querey (Frente Guasu) y minimizó la situación alegando que el caso no ocurrió en el pleno.

“Creo que no fue en el pleno, si era en el pleno era otra cosa, pero igual cada uno tenemos que hacer una reflexión y que no vuelva a suceder ningún tipo de agresión verbal”, comentó Samaniego en contacto con la 650 AM.

Señaló que hasta el momento no tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con Querey y que tampoco lo han convocado a declarar pese a que la denuncia fue formulada ante la Policía.

Reiteró que en ese momento desconocía qué cargo tenía Querey, pero aclaró que sea cual fuera su puesto, esto no le da derecho a ingresar de contramano o a ofender.

El hecho ocurrió el 12 de junio pasado en el estacionamiento del Congreso Nacional, cuando el senador Querey y el diputado Samaniego tuvieron un encontronazo al intentar ubicar sus vehículos, porque uno le tapaba el paso al otro.