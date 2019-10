“Es una conversación que alguna vez se dio en carácter informal, no hay una oferta concreta. Desde ayer a hoy no hablamos de este tema”, manifestó a la 730 AM y comentó que sí estuvo con el presidente en la víspera, pero no conversaron sobre la vacancia en el Gabinete Civil.

“Claro que sí, cómo no”, respondió Villamayor cuando le insistieron si aceptaría dejar su actual cartera de estado para ir al Palacio.

Julio Ullón fue destituido ayer del Gabinete Civil de la Presidencia, pero aún no hay una versión oficial sobre quién sería su reemplazo. Se especulaba que Villamayor abandonaría la cartera de seguridad para asumir el cargo vacante y de momento, nadie del Ejecutivo desmintió esta versión.

LOS ESCÁNDALOS QUE SALPICAN A ULLÓN

Ullón fue el centro de atención la semana pasada, cuando se le sindicó como uno de los responsables de haber coordinado la reunión del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, con el falso representante de Lamborghini.

La empresa INTEC Ingeniería, que tiene a Ullón como uno de sus principales accionistas, fue adjudicada con 22 licitaciones en la ciudad de Luque entre el 2016 y el 2018.

Según investigaciones de la Caja Negra, Julio Ullón tiene en el Indert un equipo cuyos integrantes responden exclusivamente a él.

El que encabeza este grupo es Victor Gabriel Rodriguez Ullón, su sobrino, quien ocupa la jefatura de Recursos Humanos del ente y es sindicado como uno de los responsables y principal beneficiado con el esquema de cobro irregular de viáticos.