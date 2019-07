Los taxistas de Mariano Roque Alonso se movilizan hoy de modo a presionar a las autoridades municipales para que no reconsideren la prohibición de Muv y Uber en la zona de la Expo. Varias unidades provenientes de Asunción también ya están apostadas al costado de la Ruta Transchaco.

Jorge Duré, de la Asociación de Taxistas de Mariano Roque Alonso, indicó a radio 1000 AM que este lunes se movilizarán en los alrededores de la Junta Municipal, donde hoy se reconsiderará la resolución que prohibía que Muv y Uber presten servio en la Expo MRA 2019.

“Estamos habilitados legalmente por la municipalidad y ellos no. La ley orgánica municipal establece que debe regular el transporte público y privado”, manifestó.

Duré alegó que los taxistas son trabajadores independientes y que su sector no posee ningún monopolio. No obstante, reconoció que existen empresarios que poseen muchos taxis y contratan a conductores para manejar sus móviles, pero que son una minoría los que hacen negocio de este tipo. “No es verdad que somos manejados por empresarios”, dijo.

El entrevistado indicó que se debe estudiar seriamente si deben habilitarse más servicios similares a los taxis porque ocasionarán una sobredemanda. “Nos vamos a quedar con hambre”, añadió.

El entrevistado indicó que en Asunción y ciudades aledañas no existen más taxis chatarras, tal como se alega para menospreciar a los taxistas. “Hasta ahora tenemos mayor cantidad de usuarios, pero desde la prensa nos están criminalizando a los taxistas”, lamentó.

Jorge Duré no quiso justificar la violencia realizada por los taxistas en la Terminal de Ómnibus de Asunción. “No es la vía correcta, pero la necesidad te obliga”, dijo no obstante.

TAXISTAS ASUNCENOS VAN A APOYAR

A su vez, Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), indicó a la 970 AM que ellos pagan patente, pero no quiso decir si los muvers y ubers abonan ese tributo porque “la discusión” no pasa por allí.

“Creemos que es una injusticia muy grande lo que hacen a los compañeros. Quieren presentarnos como si fuese que nos quedamos en el tiempo. La impotencia y la discriminación que sufrimos, es lo que a veces nos dan ganas de reaccionar”, afirmó.