Director de Itaipú indica que USS$ 90 millones de US$ 92 millones están comprometidos

El director de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, explicó que en total se cuentan con US$ 92 millones a disposición de los fondos socioambientales, sin embargo US$ 90 millones ya están comprometidos. No obstante, indicó que trabajarán en la forma de reorientar los proyectos.