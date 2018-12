Para la Fiscalía no existen dudas respecto a la responsabilidad de Bruno Marabel en el macabro asesinato de toda una familia en la “casa del horror” ubicada en el microcentro de Asunción. Mientras él evita hablar con los investigadores, ayer declaró su amiga y complicó aún más su situación.

La fiscal Esmilda Álvarez mencionó que Bruno Marabel prefirió no declarar ante ella en lo que va de esta investigación y que todas las evidencias lo apuntan como autor del asesinato de Dalma Rojas, sus dos hijos, su madre Elba Rodas y su padre Julio Rojas.

En charla con radio UNO indicó que el caso está prácticamente cerrado y que a estas alturas puede afirmar que no existe ninguna duda. Añadió que ayer declaró Aracely Sosa Díaz y dio elementos que confirman la presunción que poseía.

“Fue una declaración importante para nosotros. Nos dio elementos para confirmar la presunción que teníamos”, dijo. “Fue interesante su declaración. Nos ayuda a cerrar el círculo sobre los detalles como los horarios. Avanzamos mucho respecto a los detalles, de cómo se realizó el hecho”, indicó.

En ese sentido dijo que existe la posibilidad real de Bruno cometió el crimen en secuencia y no todo en un momento. “Podemos afirmar que no solamente de haberlos matado en varias oportunidades, porque no murieron todos el mismo día, también el hecho de sepultarlos y taparlos, lo hizo en diferente momento”, afirmó.

La fiscal descartó que las mujeres implicadas, Aracely y Alba Armoa, hayan tenido participación directa en el asesinato, sino que lo hicieron con posterioridad. Eso amerita que se analice la conducta de ambas y en estos días se decidirá el tipo penal para acusarlas.

Respecto al otro implicado, Marcelo Sosa Díaz (hermano de Aracely), dijo que este joven está menos complicado porque tuvo menor participación en el hecho investigado. Antes de fin de año podría ser desvinculado del caso, según dejó entrever.