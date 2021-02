La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ahondó sobre lo ocurrido en la Penitenciaría de Tacumbú donde se registraron siete fallecidos tras un motín y toma de rehenes. Sostuvo que es necesario aplicar una reforma penitenciaria que sea a nivel Estado y no solamente del Poder Ejecutivo.

Durante el programa "Fuego Cruzado" del canal GEN, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó que el detonante de lo ocurrido en la Penitenciaría de Tacumbú, fue el descubrimiento de un plan de fuga y el traslado del peligroso interno, Orlando Efrén Benítez a la Agrupación Especializada.

“Nosotros creemos que el motín se iba a dar de cualquier manera el día que se concrete la fuga, como un distractor para centrar la acción en contener el motín y no evitar la fuga”, sostuvo la ministra Pérez.

Sobre los siete fallecidos, indicó que las rencillas entre internos se cobraron ayer en el marco del motín. “Los internos niegan pertenecer a un clan, pero ahí está Javier Rotela. Él está preso en Tacumbú”, enfatizó.

Dijo además que a toda la situación se suma un espíritu "revanchista" de funcionarios penitenciarios que fueron sacados por hechos de corrupción. “Nosotros desde que asumimos tomamos la determinación de accionar, todas las veces de que tengamos pruebas. Todo el tiempo se habla de hechos de corrupción dentro del sistema. El año pasado tuvimos desvinculaciones de personas que después amenazaron con poner bombas en los penales y que iba a correr sangre”, resalto´.

Ante los rumores de que su cargo fue ofrecido al senador Martín Arévalo para que éste descabalgue de su candidatura a la Intendencia de Asunción, dijo que no encuentra vínculo entre eso con lo ocurrido en Tacumbú.

“Este episodio en particular es la suma de muchos factores. No encuentro un elemento vinculado al esquema de que se había hablado del ofrecimiento del Ministerio de Justicia”, subrayó.

“Cuando surgieron los rumores, el presidente me llamó. Me dijo que no iba a negociar cargos y quería que trabaje tranquila, que tenía todo su apoyo”, agregó la ministra.

REFORMA PENITENCIARIA

“Acá tenemos que comenzar de cero en los nuevos centros penitenciarios. No es lo ideal construir más cárceles, pero hoy es una necesidad a apostar a un nuevo ambiente”, señaló la ministra Pérez sobre la importancia de una restructuración carcelaria.

“La reforma penitenciaria debe ser una política de Estado, hoy es una político de Gobierno. Pero, no es solamente un problema del Ministerio de Justicia o del Poder Ejecutivo. Es necesario trabajar con el Poder Judicial de manera indispensable”, expresó.

Dijo que lo urgente es abortar totalmente el plan de fuga dentro de Tacumbú y contener el sistema a través de reestructuraciones

Ante una posibilidad de cerrar la Penitenciaría de Tacumbú, indicó que a corto plazo no es viable. “El cierre de Tacumbú se puede dar, pero no inmediatamente. Nuestro trabajo tiene que abocarse a tener un penal más para cerrar Tacumbú”.