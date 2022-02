“La casa del horror” ubicada en las calles Las Palmas 342, del barrio Mbocayaty, de Ñemby fue donde encontraron a Cecilia Cubas. El sitio estuvo en todo tiempo habitado por los secuestradores quienes llevaban una vida normal, para no levantar sospechas en el vecindario. Se cree que Magna Meza y Osvaldo Villalba, eran los que vivían en ese lugar.

Cecilia fue dormida con un sedante y enterrada viva en la casa donde los secuestradores cavaron un pozo, la víctima cuando fue encontrada ya tenía unos 45 días de muerta, según los estudios forenses. Se cree que la mataron entre el 24 y 30 de diciembre de 2004. Entre esas fechas la vivienda fue abandonada por los secuestradores, quienes simularon que fueron a pasar las Fiestas de Fin de Año al interior del país, para no levantar sospechas, pero nunca más volvieron.

Cecilia Cubas, de 31 años, el 21 de septiembre de 2004 a la tarde regresaba a su casa ubicada en la zona de Laguna Grande, San Lorenzo a bordo de su camioneta, pero a cuatro cuadras antes de llegar un vehículo le cerró el paso.

Un fusilero salió apuntó al motor del rodado y realizó dos certeros disparos que inmovilizaron la camioneta, este hombre según las investigaciones es Lorenzo González Martínez, quien hace dos semanas fue extraditado desde el Brasil, donde había sido capturado en el 2017 y ahora debe afrontar juicio oral.

Una vez que Cecilia no pudo más huir, otros miembros de la banda de secuestradores la sacaron a la fuerza de su camioneta y la metieron a otro rodado, para después huir del sitio.

Estaba en marcha el secuestro de la hija mayor del expresidente de la República Raúl Cubas y de la ex senadora Mirtha Gusinsky. Los hombres que se llevaron a la joven varios días después se comunicaron con la familia y pidieron un millonario rescate. El 12 de noviembre de 2004 se pagó US$ 300.000, pero los captores dijeron que eso no era parte del rescate, sino una especie de multa por el retraso en abonar el dinero requerido.

“La fruta”

Después de eso poco o nada ya se supo de los secuestradores, quienes ya estaban más ocupados en comunicaciones con miembros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) que los asesoraban en cómo manejar el secuestro. Rodrigo Granda, uno de los líderes de este grupo criminal colombiano fue el que a través de correos electrónicos daba las órdenes de cómo negociar el secuestro de Cecilia Cubas a quien la identificaban como “la fruta”.

Con las posteriores incautaciones de equipos de los secuestradores, uno de esos correos no fue borrado y se rastreó el IP que llevó hasta Granda y se recuperaron muchos de los textos, por eso se supo que en una asamblea se decidió la muerte de Cecilia. “La fruta” se está pudriendo decía, uno de los textos y se recomendaba deshacerse de la misma y por eso a finales de ese año 2004, se decidió hacer una fosa en la casa de Ñemby y ahí se depositó a la víctima.

El médico forense Pablo Lemir había realizado la autopsia del cuerpo de Cecilia Cubas y confirmó que la causa de la muerte fue asfixia y que los secuestradores le dieron una fuerte dosis de disomnilan a la joven para dormirla luego le cubrieron la nariz y la boca con cinta de embalaje, para ser posteriormente enterrada viva.

“La casa del horror” fue descubierta, pero ya tarde por los policías quienes solo pudieron rescatar a Cecilia sin vida y en total estado de putrefacción. Sin embargo una buena labor de investigación hizo que se puedan ir atando cabos y llegando a casi todos los que participaron en el secuestro y muerte de Cecilia.

Actualmente existen unas 20 personas condenadas por este hecho entre penas que van de 5 a 35 años de cárcel, sin embargo el proceso sigue abierto por que hay varias personas todavía prófugas, algunas en el exterior que al ser detenidas serán sometidas a un proceso de extradición.

Osmar Martínez, líder de esta banda que secuestró a Cecilia Cubas, fue condenado a 35 años de cárcel, murió en prisión en el 2015, mientras el resto de los condenados, algunos ya pagaron sus penas y otros siguen presos.

Este fue el primer secuestro y muerte que cometió el EPP, que en un principio fue el Partido Patria Libre, pero que luego mutó a convertirse en grupo criminal que se dedica a cometer secuestros extorsivos.