Julio Rolón Vicioso, ex viceministro de salud afirmó que no daba más el escenario para continuar ejerciendo el cargo que ocupaba hasta esta tarde.

“En este contexto se demuestra que resiste el que está preparado y el que no, se debe ir”, indicó Rolón a Radio La Unión.

El otrora sindicalista dijo que “es el momento clave para que el ministerio renueve sus energías” y que adoptó la medida pensando en su familia.

“Ahora, las personas que llegan deben demostrar su capacidad. Lastimosamente todo fue cuesta arriba después de las licitaciones fallidas”, mencionó.

Julio Rolón explicó que “la pandemia puso en evidencia que Paraguay no estaba preparado para absorber tantas necesidades”.

“Aparecieron brechas que afectaron a los bolsillos y la covid-19 demostró el precario sistema de salud pública. Además hay un entorno de crispación que nos obligaron a salir”, explicó.

A cargo del Ministerio de Salud queda Julio Borba, inicialmente nombrado de manera interina y oficializado en el acontecer de este lunes.

También reconoció que muchas cosas no se hicieron bien. “Tenemos indicadores de buena gestión, pero admitimos que en muchas cosas no cumplimos. Pero las fallas no fueron intencionales”.

“No pudimos actuar de manera rápida ni conseguir medicamentos como queríamos. Pero hemos mejorado en aspectos como la compra de camas para terapia intensiva”, justificó.

Entre otras cosas precisó que es urgente proceder a la modificación de la Ley 2051 de compras públicas. “Salud pública necesita un capítulo aparte para garantizar la provisión de insumos y medicamentos”, comentó.