Veintidos agentes de la Patrulla Caminera no acceden al beneficio de la jubilación y aseguran que nadie les da una respuesta concreta acerca del problema. Por su parte el director Luis Chris Jacobs, sostuvo que institucionalmente no toman intervención y que corresponde a la Dirección de Jubilaciones de Hacienda.

HOY digital se hizo eco del malestar de un grupo de agentes que inició las gestiones para cobrar la jubilación el pasado año y que hasta la fecha no se hizo efectiva, dijo Arnulfo Oporto, vocero del grupo de afectados.

Según el mismo han cumplido con los requerimientos legales para obtener el legítimo beneficio luego de años de servicio a la institución, pero el expediente se “pasea” por distintas dependencias del MOPC, "no planteamos cobrar un sueldo sino nuestra jubilación, queremos soluciones pero nadie nos escucha”, lamentó.

Oporto citó varios factores que inciden en el retraso, entre ellos la burocracia estatal y una supuesta persecución por parte de otros agentes quienes instalaron la versión de que este sector apunta a la reincorporación dentro del cuadro activo de la Patrulla Caminera, lo que fue desmentido por el jubilado.

En manos de la Dirección de Jubilaciones

El director Luis Christ Jacobs, aclaró que de manera institucional no pueden intervenir en reclamo del pago de jubilación. Adujo que desde el momento en que concluyen con el servicio a la institución, directamente pasan a la Dirección de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda.

También reconoció no estar al tanto de todo el proceso, puesto que no se encontraba en el cargo al momento del inicio de las gestiones, se limitó a informar que se siguió el conducto correspondiente para la solicitud, pero que ya no le compete como entidad, sino que ello corresponde a Hacienda.