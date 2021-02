Alexis David Miranda Candia (procesado por robo agravvado), Carlos Raúl Casco Rojas (procesado por robo agravado), Fernando Ortiz Echeverría (procesado por robo agravado), Julio César González Cáceres (condenado a 27 años por homicidio doloso), Julio César Shareamm Barrios (procesado por robo agravado) y Roberto Ríos (condenado por robo agravado) son las víctimas fatales del motín registrado ayer en la penitenciaría de Tacumbú, según informó el Ministerio de Justicia, que a su vez expresó sus condolencias a los familiares de los reclusos.

El médico forense del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, es el encargado de la autopsia que se llevará a cabo este miércoles. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial anoche.

El fiscal Giovanni Grisetti confirmó que también hay heridos y que no se puede descartar más muertos, pero que recién en el transcurso de hoy se volverá a hacer una minuciosa inspección en todo el penal.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, descartó que el motín se deba a un conflicto de facciones del PCC, ya que hace un buen tiempo se viene trabajando en no tener a ningún miembro de este grupo criminal en Tacumbú.

“No es la primera vez y no va a ser la última que hay un conflicto en el penal, se cobraron seguramente algunas venganzas directas personales, pero cuando se amotinan ya es difícil estar marcando las diferencias de quiénes son”, explicó la ministra Pérez en comunicación con la 730 AM y pidió no comparar el caso con la masacre en la cárcel de San Pedro pues consideró que más bien se trata de un problema interno y una especie de reacción a las medidas de seguridad como los traslados de reclusos.