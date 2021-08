El capitán Eduardo Mendez, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), indicó a la radio Universo y el canal GEN, que no cesan los focos de incendio a nivel país y que de momento se contabilizan 100, pero que en su totalidad están controlados y por suerte algunos ya extintos.

Dijo que es difícil determinar a ciencia cierta la causa de los incendios, porque son varios los factores que contribuyen para el inicio de las llamas, tales como la alta temperatura, la sequía, la baja humedad, el efecto lupa de las botellas, la quema de campo o de basuras, los que realizan fogatas en el monte, etc.

El entrevistado señaló que en la capital preocupa la zona de la Costanera de Asunción y los basurales de los bañados. En Cordillera están los pastizales de San Bernardino, Arroyos y Esteros y otras localidades aledañas. Pero la zona más crítica se da en San Pedro y Amambay, por la dimensión y cantidad de incendios.

Sobre los equipos de los bomberos para trabajar, Mendez reconoció que tienen materiales precarios y lamentó que no se haya invertido en recuperar varios equipos perdidos con los incendios del año pasado. “Siempre falta, yo creo que estamos igual que el año pasado, no mejoramos demasiado ni empeoramos. En tema de equipamiento tenemos falencias porque los incendios del año pasado fueron muchos y de gran magnitud, y muchos equipos se rompieron o averiaron, no se pudo reponer en un 100%, entonces no aumentamos nuestra capacidad en equipamiento, pero sí aumentamos en recursos humanos”, agregó.