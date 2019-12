El procedimiento es para recabar documentos, equipos informáticos y celulares que puedan servir como evidencias de la denuncia por cohecho agravado, soborno agravado, coacción grave y tráfico de influencias realizada por el comunicador Camilo Soares contra personas innominadas.

El director de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado y la exdiputada Rocío Casco estarían implicados en un supuesto esquema de recaudación paralela en la comuna capitalina.

Ferreiro aseguró que no está encubriendo a nadie ni está “ninguneando” el caso. “Este problema no es nuevo. Ya tiene mucho tiempo. Hay que hacer la investigación y deslindar responsabilidades. No voy a encubrir a nadie”, indicó a la 730 AM. Sostuvo que la orden es “investigar lo que se tenga que investigar”.

Por otro lado, Emilia Yugovich, directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción manifestó que se pondrán a disposición del Ministerio Público.