En charla con la prensa, el doctor Julio Borba mencionó que se estaría bajando el rango de edad para la vacunación y que este fin de semana podría adoptarse la decisión. “Vamos a valuar de acuerdo a la cantidad de vacunas, el viernes o sábado se anunciará”, dijo y detalló que se espera la llegada de las vacunas indias y del mecanismo Covax.

Sobre Covax, dijo que Paraguay solicitará que no todas las dosis sean de AstraZeneca, ya que en el país está aprobada la vacunación con la misma a personas mayores de 55 años. “No podemos recibir 4 millones porque no tenemos 2 millones de adultos en esa franja, entonces pedimos recibir un pequeño porcentaje de AstraZeneca y lo restante de otros mecanismos, pero que no sea esa una excusa para no recibir más vacunas”, agregó.

La autoridad sanitaria dijo que no se sabe aún cuántas vacunas serán donadas por Estados Unidos y tampoco de qué marca serán las mismas.

En otro momento recordó que la segunda dosis de la Sputnik se podrá aplicar dentro de tres meses.

Actualmente se aplica la vacuna a los adultos mayores de 60 años y las embarazadas. Ya comenzaron a registrarse las personas de entre 50 y 59 años.

Por otra parte, Borba reconoció que “el oxígeno es un gran dolor de cabeza, hace 25 a 30 días estamos sufriendo el embate. Entre ayer a la tarde y hoy debe funcionar la planta de Acepar. Que tendrá una producción de 6.000 litros al día, que será dos días de consumo del Ineram. Nos va ayudar muchísimo, pero estamos apuntando a tener nuestras propias plantas de oxígeno. La Itaipú Binacional nos ayudará con tres plantas y vamos a solicitar un nuevo llamado para construir 23 a 24 plantas en todo el país”, puntualizó.