El personal de blanco del Hospital Pediátrico Acosta Ñu exige al Ministerio de Salud el pago de salarios. Según manifestaron, hasta el momento no percibieron sus haberes correspondientes al mes de noviembre.

El Dr. Diego Gamarra mencionó a Gen y Universo 970 AM que el Ministerio de Hacienda había anunciado el pago correspondiente para el personal de blanco, no obstante, muchos de los trabajadores no figuraban en la nómina de cobro.

“Contratados, nombrados, médicos y enfermeros de diferentes hospitales no cobramos el salario. Ya en el mes anterior hubo un retraso y lo de noviembre hasta el momento no estamos percibiendo, cuando todos los de la administración central ya lo hicieron”, expresó.

En esa línea, el doctor calificó de negligente la gestión de Hacienda y Salud Pública, además de ser una desconsideración para los profesionales que trabajaron durante toda la pandemia de manera precaria, según dijo.

Acotó que la explicación que brindaron por el atraso, es que hubo inconvenientes por una reprogramación, argumento no válido para los manifestantes. “Se tiran la pelota entre Hacienda y Salud con respecto a la planificación de planillas”.

Sobre ese punto, sostuvo que no tiene sentido, ya que la mayoría de los contratados y nombrados son funcionarios desde hace 10 o 15 años, y la planilla de pago es la misma de todos los meses.

“Podemos aguantar muchas cosas, la precariedad laboral, compañeros que no pueden jubilarse cuando es el momento, contratos por más de 10 años, pero lo que no vamos a tolerar es ser los últimos en cobrar”,puntualizó.

Cabe mencionar que ayer el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde anunció que este martes se realizará el pago de haberes al personal contratado de la institución.