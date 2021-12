Así lo confirmó Miguel Kurita, director de la SEN, en entrevista con radio 1000 AM, a su vez, detalló que ya se inició el proceso de asistencia para los afectados.

Según explicó, el fenómeno se trató de ráfagas de vientos de alrededor de 60 kilómetros por hora, que se dieron de manera puntual en el lugar y que causaron destrozos en varias viviendas.

“No fueron ráfagas de viento muy fuertes, pero en la zona de la Chacarita fueron muy puntuales. Además de la asistencia, vamos a ayudar con la limpieza y corte de árboles”, expresó.

Finalmente, dijo que que se estima que entre 40 a 50 familias sufrieron el impacto de manera directa.

Por su parte, varios afectados manifestaron a GEN y Universo 970 AM que todavía no recibieron la visita de algún funcionario de la SEN. “Todavía no recibimos ayuda, nada, nadie vino a ver que necesitamos”, manifestó una de las afectadas.