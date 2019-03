En esta renegociación se redefinirán las condiciones de comercialización de la energía, lo cual implicará necesariamente un análisis del pago por cesión de energía a favor del Estado paraguayo.

Para llevar adelante el proceso de revisión del Tratado de Itaipú, los gobiernos de Brasil y Paraguay se encargarán de conformar sus respectivos equipos de negociación que integrarán a técnicos, diplomáticos, estrategas y hasta referentes políticos.

Uno de los aspectos que más se ha cuestionado en relación a este tema es la pretensión que tiene Brasil de reducir el precio de la energía luego de la cancelación de la deuda que actualmente posee la hidroeléctrica, lo cual finalmente terminaría redundando en beneficios solo para el vecino país.

Gran parte de los compromisos que tiene la entidad binacional son pagos asociados a la devolución de préstamos hechos para poner en marcha la represa, carga financiera que ya no existirá en el 2023, lo cual abre las puertas para que Paraguay pueda buscar mayores beneficios económicos.

Actualmente, alrededor de US$ 2000 millones de dólares anuales son destinados a pagos de amortización e intereses de la deuda de Itaipú. Una vez que la deuda esté saldada, dichos recursos estarán en disputa entre Brasil y Paraguay.

Una de las opciones que se manejan es que estos US$ 2.000 millones puedan permanecer como ingresos netos para la hidroeléctrica, hecho que permitiría dividir el dinero en partes iguales entre ambos países. Con ello, Paraguay podría llegar a recibir ganancias por valor de US$ 1.000 millones.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció este jueves que el reconocido economista estadounidense Jeffrey D. Sachs fue designado como nuevo asesor en política energética ad honorem del Poder Ejecutivo. Así también, tendrá a su cargo asesorar al equipo negociador del tema Itaipú.

“La renegociación del anexo C del tratado de Itaipú es una prioridad de mi gobierno y me complace anunciar que el Dr. Jeffrey D. Sachs será nuestro asesor con miras a alcanzar un resultado justo para ambas partes”, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

El exdirector paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, cuestionó esta designación y la catalogó como “un error” debido a que -a su criterio- deberían ser representantes de Itaipú, la ANDE y la Cancillería Nacional quienes encabecen esta misión.

“No sé si el señor Jeffrey Sachs conoce Itaipú, no sé si conoce la sensibilidad paraguaya o la sensibilidad brasileña. Él puede estar asesorando sobre análisis financieros, pero no se va a sentar en la mesa de negociación”, manifestó en entrevista con Radio Monumental.

Según Balmelli, el nombramiento del economista norteamericano por parte del gobierno puede considerarse como “una actitud pueril y populista” debido a que se hizo para “congraciarse con la ciudadanía” y porque el jefe de Estado recibió críticas por no haber actuado como se debió actuar.

A su criterio, el presidente de la República tendría que haberle dicho al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se iba a negociar el Tratado de Itaipú “sobre la base del justo precio”, cuestión que ya está establecida en el acta firmada en 1966.

“No sé cómo le va a caer a un gobierno tan duro como el de Brasil que venga un norteamericano a interferir en las negociaciones. Jeffrey Sachs no es paraguayo, no es canciller, no es director de Itaipú ni consejero, tampoco es presidente de la ANDE. Que no se laven las manos, este es un tema entre paraguayos, hay que buscar un consenso”, indicó Balmelli.

El exdirector de Itaipú fue categórico en sus cuestionamientos al afirmar que “esta es otra metida de pata de un presidente que está perdido y que humo para el mercado doméstico”

“Que el gobierno no se mande una gran cagada y después se blanqueen con Jeffrey Sachs, para mí esto es humo”, sentenció.