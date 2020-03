La ciudadanía comenzó a resentir en sus bolsillos al ir a hacer sus compras cotidianas al supermercado, al notar una modificación en los precios de los productos, que en su mayoría fueron a la alza.

Esta situación causó una ola de críticas especialmente a través de las redes sociales, donde los cibernautas expusieron los precios actuales de los artículos de la canasta básica familiar.

Ante la indignación ciudadana, salió al paso el empresario Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU). Al respecto, afirmó que la suba de las frutas y verduras, en especial, no se da únicamente en el súper, sino que también en los demás sitios donde se comercializan. “Nosotros compramos del Mercado de Abasto, que es el que marca el precio”, acotó y justificó que ello se debe a las restricciones en las fronteras.

En entrevista con la radio 650 AM, el supermercadista alegó que sí se registra la disminución del precio de la carne. En tanto que la harina, el arroz, el azúcar mantienen los precios.

“A nosotros, los proveedores nos suben los precios. No es que nosotros artificialmente inflamos los precios. Nosotros tenemos bien claro que cuando un producto está caro, directamente no se vende. No es negocio para nosotros la suba de precio. Si alguien está especulando con los precios se le debe castigar con todo el peso de la ley”, puntualizó.