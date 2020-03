El fiscal Sergio Villalba fue ayer hasta el Refugio San Antonio de Padua, ubicado en el kilómetro 8 de Ciudad del Este, donde 116 compatriotas que retornaron al país desde el exterior el fin de semana último, cumplen el período de cuarentena.

Allí, el investigador se limitó a escuchar las quejas de los compatriotas aislados. Reclamaron el hacinamiento, el riesgo de contagio del virus, la falta de organización, falta de sanitarios e insumos de aseo personal, entre otros. Todo esto fue remitido en un informe a la Fiscalía General.

Así también, varios empresarios y comerciantes de CDE que están allí en aislamiento solicitaron que se les practique la prueba para que puedan ir a sus viviendas a seguir en cuarentena.

En entrevista con la radio 1000 AM, Villalba confirmó además que en el albergue pudo notar que varios de los presentes no muestran predisposición para cumplir con las recomendaciones de aislamiento físico y social. Argumentó que por una cuestión de ignorancia o solo para incidentar, los connacionales no obedecen las reglas.

“He visto que falta un poco de conciencia también de parte de ellos y acá hay que colaborar entre todos, acá hay familias enteras y cada una rema a su manera, inclusive hay grupos de vacacionistas que están juntos. Hay varios grupos, hay celos entre grupos, uno se quiere juntar con otro, no porque ellos vinieron de tal lugar, y ahí empieza ya la desconfianza y justamente a enervar esta situación”, acotó y agregó que incluso vio rondas de tereré.

Ayer tomó repercusión la queja de los aislados, quienes hasta se quejaban de la falta de personal de limpieza en el lugar. En las redes sociales fueron duramente cuestionados por no poner de su parte para limpiar el sitio donde reciben alimentos de manera gratuita y asistencia médica.