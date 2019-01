La Policía continuará hoy la búsqueda de una avioneta que supuestamente aterrizó de emergencia en Ñeembucú. En el transcurso de ayer no encontraron nada y se presume que podría tratarse de un vuelo clandestino.

El Crio. Carlos Aguilera, director de la Policía de Ñeembucú, explicó que en la tarde del miércoles recibieron un reporte de la Dinac, en el que se hablaba de una avioneta que realizó un aterrizaje forzoso en la zona de Cerrito, Ñeembucú.

De inmediato se inició la búsqueda que se vio interrumpida por la lluvia. Sin embargo, después de escampar continuaron la pesquisa, aunque sin señal alguna.

“Es un lugar turístico donde había muchas personas y si una avioneta cae alguien tiene que ver, pero nadie escuchó ni vio nada”, explicó Aguilera a la 970 AM. También recibieron la cooperación de sus pares argentinos, quienes tampoco encontraron nada.

Por su parte, el titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, consideró que podría tratarse de una aeronave que estaba traficando algo y que no cumplió con su cometido de aterrizar y que por ende volaba de manera clandestina. "Hubo informaciones de que había una avioneta realizando un vuelo bajo, pero no había ningún plan de vuelo ahí", confirmó Melgarejo a la 730 AM.

A pesar de esto hoy se realizará un último intento para luego cerrar definitivamente el caso.