Días atrás, el futuro ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, anunció que Carlino Velázquez estará el cargo de viceministro de Administración y Finanzas. Inmediatamente, en las redes sociales, los cibernautas sacaron a luz que el mismo figura como afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Consultado sobre esto, Velázquez dijo a radio Monumental que recién ahora tiene conocimiento de que aparece en la lista liberal y aseguró que se trata de una inclusión sin su permiso.

“Yo soy de Yaguarón y no cuadra ese tipo de cosas, porque aparece en otro lugar que me inscribí. Estoy medio perdido. Estoy en un padrón y en la zona del Banco Central. Otros compañeros también están, son inscripciones que se hacen de manera automática sin consentimiento. No me filié al Partido Liberal o Colorado”, alegó.

El economista aseguró que no es político y que prefiere hablar del trabajo que le tocará desempeñar. "Las obras son sumamente importantes para este nuevo Gobierno”, dijo y añadió que tiene en mente muchísimos planes, porque el MOPC será clave para cumplir las promesas realizadas en la campaña.

Consultado sobre si pertenece a la misma religión que profesa Arnoldo Wiens, respondió: “Soy cristiano, no sé a qué iglesia asiste él. Yo voy a una iglesia… Centro Familiar de Adoración”. Reveló además, ya que estaba dando a conocer su gustos e intereses, que es olimpista.