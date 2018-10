El convenio consiste en la compra de los transformadores por valor de US$ 30 millones que serán proveídos por la Itaipú. El presidente de la ANDE Pedro Ferreira, expresó a la 970 AM que aún no se puede medir del 1 al 10 en qué nivel será la mejora pero sí adelantó que será un apoyo importante.

Mencionó que en el país existen unos 100.000 transformadores colocados y que con estos 2.000 se potenciará la transmisión de energía principalmente en barrios populosos. “Esto no es para barrios chuchis. Es principalmente donde hay gente en cantidad. Estamos buscando impactar a mayor cantidad de gente al mismo tiempo. La gente que tiene mayor poder económico va a sufrir un chiquitito todavía”, expresó.

Serán beneficiadas tres áreas principalmente que son Alto Paraná, Central y Asunción, específicamente en sectores populosos.

“Esto va a notarse en estos 2.000 barrios. Para que se tenga idea: un transformador de 100 kilovatios típicamente está en un barrio donde la densidad de consumo no es muy grande. Cuando es muy grande, en un barrio donde hay gente de altos ingresos, los transformadores ya son de los consumidores. Se les exige que coloquen ellos”, explicó.

Con respecto a los cables protegidos de la ANDE, adelantó que se pretenden invertir US$ 100 millones para seis puestos de distribución mientras que se prepara otro paquete de US$ 244 millones para otras 15 áreas. “El cable protegido es caro y no invoca mayor facturación para la ANDE pero sí es una mejora del servicio. Para eso se hizo el incremento tarifario del año pasado”, indicó.

Expresó que la inversión implica un centro de distribución en el que se instala un sistema de telemedición terrestre, se cambian y se protegen los cables de la zona, de manera a que la ANDE tenga el control de lo que se consume.

VARIACIONES PROYECTADAS

Ferreira explicó que existen varias modificaciones que se están tratando de introducir a través de un proyecto de ley para que la ANDE preste un mejor servicio sin que eso signifique un incremento tarifario.

Como primer punto, dijo que se busca modificar los lineamientos de la tarifa social para que esta sí esté de acuerdo con las necesidades de las personas que tienen bajos ingresos y que les permita un desarrollo. Mencionó que la propuesta es que no haya variaciones en la tarifa si es que se superan los 300 kilovatios de consumo y de 16 amper de energía; que algunos trifásicos puedan tener tarifa social como los del barrio San Francisco, en asentamientos y además que exista la posibilidad de poner medidores que abastezcan a todo un barrio.

En segundo lugar mencionó que existen excesivas multas y una rigidez con los sectores industriales ya que la ANDE les aplica una penalización que va en contra del empresario.

También, en tercer lugar, dijo que buscan empezar la denominada “gestión de la demanda en los hogares”, que consiste en aplicar una tarifa mucho más baja a los usuarios de alguna manera buscan modificar su consumo. Dijo que ellos serán recompensados.

Por último, también está en estudio, la implementación de incentivos para las personas que utilizan vehículos eléctricos.