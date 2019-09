“Es preocupante el cambio. No es una persona conocida en el sector, no representa absolutamente nada. No tenemos información de él”, expresó Manuel Riera, vicepresidente de la ARP en comunicación con Radio 1000, con respecto a la designación de Rodolfo Friedmann como nuevo ministro de Agricultura y Ganadería.

Riera expresó que no es el momento ideal para el cambio en el Ministerio, ya que tenían a Denis Lichi que logró ganarse la confianza del sector.

“Nosotros veníamos trabajando muy bien con el ministro Lichi, tenía un discurso que conciliaba con nuestra manera de pensar y eso nos era muy atractivo. Con esto se crea una total incertidumbre”, agregó.

Señaló además que se está gestionando una audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para hablar de la situación planteada con la designación de Friedmann.

Por otra parte, las regionales de la Coordinadora Agrícola repudiaron la designación de Rodolfo Friedmann y lo tildaron de payaso y figureti de las redes sociales. Advirtieron que podrían hacer un tractorazo en su contra.