Un chorizo parrillero tiene 50 calorías y con dos prácticamente se alcanza la cantidad de calorías que se debería distribuir durante el día con las cinco comidas recomendadas, por lo que su consumo al igual que otros embutidos debe ser moderado.

El sobrepeso y la obesidad son la antesala de enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer y enfermedades del corazón y el exceso de peso ocurre principalmente por consumir alimentos más de lo que el cuerpo necesita, sumado al sedentarismo.

El consumo de frutas y verduras no forma parte de la dieta diaria requerida del paraguayo ya que 8 de cada 10 no consume las cinco piezas recomendadas diariamente ya sea dos de frutas y tres de verduras o viceversa y la actividad física al aire libre tampoco forma parte de su rutina porque 7 de cada 10 no realiza ninguna.

El alto consumo de muchas calorías, grasas, azúcar y la comida procesada favorecen el desarrollo de obesidad y otras enfermedades asociadas. Según datos de la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles, la obesidad está presente en 1 de cada 4 adultos y en 1 de cada 3 niños en escolares y adolescentes en el país, lo que equivale al 58% de la población del país.

En el Día Nacional de la Obesidad se destaca la falta de acceso a alimentos saludables y la alta disponibilidad de comida procesada y ultraprocesada sumado a las porciones extra grande de comida. Otro grupo afectado son las embarazadas, en donde prácticamente la mitad de las embarazadas del país presenta sobrepeso u obesidad y de éstas, 1 de cada 3 es obesa.

El ambiente obesogénico que favorece el desarrollo de estas condiciones en la mayor parte de la población, incluye a los horarios laborales, la publicad de la industria de alimentos

Prevención

Un estilo de vida saludable contribuye a un mejor estado de salud física, psicológica y a mayor edad, mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, según las estadísticas. Por ello, es bueno conocer en qué lugar del rango de obesidad se está midiendo el Índice de Masa Corporal (IMC), mediante la fórmula rápida de peso dividido la altura al cuadrado.: Peso/Altura².

Además del consumo en exceso de alimentos, el sedentarismo contribuye a la obesidad por lo que una caminata de 30 minutos diarios puede hacer la diferencia. Los especialistas recomiendan dejar de lado la ingesta de comida chatarra, disminuir le consumo de alimentos ricos en grasa, bebidas gaseosas y azúcares simples como las tortas y golosinas.

Tampoco se debe abusar de los panificados y si se consume hacerlo en porciones, para acompañar el desayuno y la merienda y no incluirlo en otros horarios.

El saltarse las comidas y a deshora son prácticas desfavorables para la salud, estas deben estar distribuidas en cinco momentos del día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena cuidando siempre la calidad de lo que se consume y las porciones.

La hidratación del cuerpo es fundamental dentro de los cuidados diarios, el consumo de dos litros de agua al día y menos alcohol también debe considerarse para lograr un estilo de vida saludable.