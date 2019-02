La misma señaló que el día de ayer martes, concurrió a la sede diplomática en la capital argentina, para organizar un evento juvenil de Colorado Añetete. En una carta escrita en sus cuentas sociales, la joven relata pormenorizadamente el tormento que, al decir de ella, le tocó sufrir.

“Comencé a involucrarme de forma activa en cuestiones políticas con el sueño y la esperanza de aportar cosas positivas a favor del bien común y la sociedad en la que vivo. Ayer asistí a la Embajada de Paraguay en la ciudad de Buenos Aires con el fin de coordinar detalles de un encuentro juvenil, que estamos organizando con un grupo de jóvenes comprometidos con el bien social. Grande fue mi sorpresa cuando tras conocer al señor Héctor Figueredo recibí la invitación por parte suya de pasar la noche con él…”. comienza su relato.

“Hoy me siento denigrada, siento que hubo una total falta de respeto del señor Hector Figueredo hacia mi persona y hacia todas las mujeres, a las cuales por ser del género femenino, este hombre cree que puede poseer a su voluntad, haciendo uso de su nombramiento para satisfacer sus perversiones”, agrega.

“Estoy shockeada y conmovida por muchísimas emociones negativas las cuales siento me paralizan y dejan en segundo plano todo el valor y esfuerzo que he dedicado en compromiso para con mi sociedad, pero pese al enorme mal estar que estoy sufriendo decido hacer esto público porque quiero advertir a todos el tipo de manejos que tiene esta persona”, resalta

Ana Grissetti mostró también las capturas de pantalla de la conversación que mantuvo con el nuevo cónsul, en la que se lee, entre otras cosas, la propuesta directa del diplomático, para mantener relaciones.

Según allegados a la joven denunciante, desde sectores del oficialismo intentaron “apaciguar” los ánimos y evitar que la denuncia salte a la luz pública. La propia Ana en su cuenta de Facebook dio a entender que inclusive le habrían presionado para callar.

“Quiero reafirmar mis dichos y de ninguna manera me voy a retractar ni eliminar la publicación anterior, pese a quien le pese, aunque me pidan que la borre y aunque esto me afecte a nivel personal y jamás me vuelvan a abrir las puertas institucionales. PREFIERO ESTAR A FUERA SER CÓMPLICE DE ESTE TIPO DE ACCIONAR”, disparó Ana.

PAPÁ OFUSCADO

Clementino Grissetti, padre de Ana, disparó contra el cónsul paraguayo en Buenos Aires, Hector Figueredo.

El mismo pidió al jefe del Ejecutivo, Mario Abdo Benitez, que tome las medidas correspondientes para hacer frente a la denuncia.

“La que sufrió el acoso es mi hija. Se llama Ana Laura Grissetti y dejar pasar estas situaciones por proteger a impresentables del partido e inclusive en representación del gobierno paraguayo. Este representante no puede estar ni un minuto mas ocupando esa función al que fue nombrado. Es un pelele sin moral y sin valores. Basta de políticos basura, hoy fue mi hija, mañana puede ser la suya”, concluyó.